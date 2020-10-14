Son dakika haberler: AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı ne anlama geliyor? O video yeniden gündemde...

Türkiye, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın skandal paylaşımını konuşuyor. Eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hükmettiği kararı, AYM, 'hak ihlali' olarak değerlendirdi. Berberoğlu'nun yeniden Meclis'e dönüp dönmeyeceği tartışılırken, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi karara direnerek, yeniden yargılamaya gerek olmadığını bildirdi. Ne olduysa bu kararın ardından oldu.

'IŞIKLAR YANIYOR' NOTU İLE AYM FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

AYM Üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından tepki çeken bir paylaşım gerçekleştirdi. AYM binasının gece çekilen bir fotoğrafını paylaşan Yıldırım, "Işıklar yanıyor' notunu ekledi.

Yıldırım'ın paylaşımı sonrası deyim yerinde ise ortalık karıştı. Yıldırım'a vatandaşlar ve siyasilerden tepki yağdı. Kendilerini muhalif olarak tanımlayan yazarlar ve sanatçılar ise her zaman olduğu gibi Yıldırım'a övgüler dizdi.

Yıllar önce yayınlanan görüntü gündem oldu! "Işıklar yanıyor" ne anlama geliyor?

'IŞIKLAR YANIYOR NE DEMEK?' SORUSUNA YILLAR ÖNCEKİ VİDEO YANIT OLDU

Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' paylaşımının darbelere tanıklık etmiş birçok kişi ne anlama geldiğini anladı. Gençler ise, 'Işıklar yanıyor ne demek?' sorusuna yanıt aradı.

O sırada bir duayen gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32.Gün isimli program için yıllar önce hazırlanan bir video sosyal medyada çokça paylaşıldı.

"15 EKİM GECESİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NIN IŞIKLARI SABAHA DEK YANIYORDU?"

Videoda, her kriz gecesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın pencerelerinde ışık yanıp yanmadığına bakıldığı ifade ediliyor. Bir sorun yok ise ışıkların yanmadığını, bir sorun var ise ışıkların yanık olduğuna dikkat çekiliyor.

Belgesel niteliğindeki görüntülerde, '15 Ekim gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nın ışıkları sabaha dek yanıyordu" sözleri yer alırken, AYM Üyesi Yıldırım'ın skandal paylaşımı yaptığı tarih de manidar olarak yorumlandı.

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın skandal mesajına sert tepki

AK Parti’den AYM üyesi Engin Yıldırım’ın paylaşımına sert tepki

Son dakika haberi: AYM üyesine tepkiler çığ gibi! Skandal paylaşımını silip, hesabını kapattı