Son dakika haberi | Terör örgütü PKK'dan timsah gözyaşları

SON DAKİKA MAZLUMUN NASIL TERÖRİST YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Örgütün elebaşlarından Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın sorumlu olduğu kampta adı Şerzan Kato olarak belirlenip eline silah verilerek kendilerinin döndürdüğü ölüm çarkının bir parçası olarak Türkiye'ye eylem yapmaya, yani göz göre göre ondan önceki binlerce örneği olduğu gibi ölüme yolladılar.