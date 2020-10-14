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’da Atatürk üzerinden vurgun

Belediyesi’ndeki rant skandalında yeni detaylar pes dedirtti. Görevden alınan ’li Başkan ’ın Atatürk resminin yer aldığı 48 metrekarelik brandayı 450 metrekare gösterip yolsuzluk yaptığı ortaya çıktı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 14.10.2020 ABONE OL
Yalova’da Atatürk üzerinden vurgun
Yalova'daki usulsüzlük ve rant skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın 2015 yılında üzerinde Atatürk resminin yer aldığı 48 metrekarelik branda yaptırıp 450 metrekare olarak gösterdiği ve yüksek faturalandırarak yolsuzluk yaptığı ortaya çıktı. 27 Ocak 2015 tarihinde kesilen faturada 18 bin 250 lira ödeme yaptığı, asıl tutarın ise 2 bin lira olması gerektiği belirlendi. Onlarca afişin sergilendiği kentte, aynı yöntemle yapılan yolsuzluğun milyonu geçtiği belirtiliyor.


Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talebi reddedildi Savcı, Vefa Salman için yeniden tutuklama istedi Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yakalama kararının çıkarılması talep edildi

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Yalova’da Atatürk üzerinden vurgun
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