Yalova’da Atatürk üzerinden vurgun

Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talebi reddedildi

Savcı, Vefa Salman için yeniden tutuklama istedi

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yakalama kararının çıkarılması talep edildi

Yalova'daki usulsüzlük ve rant skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın 2015 yılında üzerinde Atatürk resminin yer aldığı 48 metrekarelik branda yaptırıp 450 metrekare olarak gösterdiği ve yüksek faturalandırarak yolsuzluk yaptığı ortaya çıktı. 27 Ocak 2015 tarihinde kesilen faturada 18 bin 250 lira ödeme yaptığı, asıl tutarın ise 2 bin lira olması gerektiği belirlendi. Onlarca afişin sergilendiği kentte, aynı yöntemle yapılan yolsuzluğun milyonu geçtiği belirtiliyor.