Yaşlı çifti PKK ve FETÖ yalanıyla dolandıracaktı! Suçüstü yakalandı

Adana'da kendisini komiser olarak tanıtıp PKK ve FETÖ operasyonunda yakalanan kişilerin üzerinde kendilerinin kimliğini çıktığını söyleyip Hasan-Hatice Çakmak çiftinin 58 bin lirasını alıp dolandırmak isteyen Abdullatif Sırverdi (33) polis tarafından yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde oturan 74 yaşındaki Hasan Çakmak ile 71 yaşındaki Hatice Çakmak'ı arayan ve kendisini "Komiser Murat" olarak tanıtan dolandırıcı yaşlı çifte "Terör örgütü operasyonunda sizin kimliğiniz çıktı. Tutuklanacaksınız. Elinizdeki parayı operasyon bitene kadar bize verin, devlet güvencesinde olacak ve tutuklanmayacaksınız" dedi. Paniğe kapılan yaşlı çift evde bulunan altınları bozdurup, bankadaki paraları çektikten sonra toplam 58 bin lira 185 lira ile dolandırıcıyı beklemeye başladı.

Bu sırada anne ve babasının telefonlarının aynı anda sürekli meşgul olmasından şüphelenen çiftin emekli uzman çavuş oğulları durumu polise bildirdi. Polis hiç zaman kaybetmeden Çakmak çiftinin bulunduğu adrese giderek önlem aldı. Dolandırıcı Abdullatif Sırverdi'nin paralarla birlikte evden ayrıldığını gören polis yaşanan kovalamacının ardından dolandırıcıyı yakaladı. Zanlı tutuklanırken paralar Çakmak çiftine teslim edildi.





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