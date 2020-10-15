4 ilden son dakika haberi! 2 bin personelle büyük operasyon başladı!

İçişleri Bakanlığı büyük Yıldırım-13 operasyonunun başladığını resmen duyurdu. 4 il sınırlarını kapsayan operasyonda gelen son dakika haberine göre 2 binden fazla güvenlik personeli görev alıyor. Operasyon Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde gerçekleşirken daha önceki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı da resmi rakamlarla açıklandı.
SON DAKİKA YILDIRIM-13 OPERASYONU 4 İLDE RESMEN BAŞLADI
İİçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bölücü teröre örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde "YILDIRIM-13 BESTLER DERELER" Operasyonu başlatılmıştır.
Bahse konu operasyonda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.512) personel [(161) operasyonel tim] görev almaktadır.
124 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında son dakika verilerine göre bugüne kadar toplam (124) terörist etkisiz hale getirilmiş, (53) işbirlikçi yakalanmış, (190) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 120'den fazla kritik terörist etkisiz hale getirildi
İHA'LAR DESTEK VERİYOR
Terör örgütü PKK'ya yönelik kış operasyonları kapsamında geniş kapsamlı olarak başlatılan operasyonda Şırnak, Van, Siirt ve Hakkari'de Jandarma özel harekat timleri, güvenlik korucuları, polis özel harekat timleri ve komandolar yer alırken İnsansız Hava Aracı İHA'lar da harekatar havadan destek veriyor.
DİĞER YILDIRIM OPERASYONLARI DA DEVAM EDİYOR
Yıldırım 13'e Bestler Dereler ismi verilirken daha önce başlayan Yıldırım operasyonlarının da devam ettiği belirtildi. Bazıları direkt teröristleri hedef alan bazıları da terör örgütünün para ve malzeme kaynaklarına yönelik olarak devam eden operasyonlarda çok sayıda turuncu ve gri kategorideki terörist etkisiz hale getirilirken örgütün ekonomik kaynaklarına da büyük darbeler indirildi.
İçişleri Bakanlığınca Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonu başlatıldı | Video
KIRMIZI LİSTEDEN DE TERÖRİSTLER EKSİLİYOR!
Söz konusu operasyonlarda son olarak Lice'de Kırmızı kategoride aranan PKK'lı kadın terörist yönetici Müzeyyen Aydınlı etkisiz hale getirilirken üzerinden çıkan şifreli bellekte Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan'la birlikte çektirdiği fotoğraflar ortaya çıkmış avukat Doğan'ın terörist olduğu kesinleşmişti.