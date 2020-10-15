4 ilden son dakika haberi! 2 bin personelle büyük operasyon başladı!

DİĞER YILDIRIM OPERASYONLARI DA DEVAM EDİYOR

Yıldırım 13'e Bestler Dereler ismi verilirken daha önce başlayan Yıldırım operasyonlarının da devam ettiği belirtildi. Bazıları direkt teröristleri hedef alan bazıları da terör örgütünün para ve malzeme kaynaklarına yönelik olarak devam eden operasyonlarda çok sayıda turuncu ve gri kategorideki terörist etkisiz hale getirilirken örgütün ekonomik kaynaklarına da büyük darbeler indirildi.