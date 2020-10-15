FETÖ’den son dakika Ermenistan girişimi! İşgal altındaki Karabağ’dan etnik husumet çıkarmaya çalışıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Rusya İmamı Kerim Has, Ergun Babahan'ın sunduğu bir Youtube programında İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasının ardından yaşanan gelişmeleri etnik husumet olarak değerlendirdi. Fetullahçı teröristlerin imamı olarak bilinen Kerim Has FETÖ'nün bir son dakika hamlesiyle Ermenistan'ın istediği gibi kullanılabilecek argümanlar üretmeye başladığını ortaya koymuş oldu.

FETÖ'CÜLER ŞİMDİ DE ERMENİSTAN'IN AĞZIYLA KONUŞUYOR

Türkiye'nin soykırım uyguladığı iftirasını yıllardır dillendiren Ermeni diasporası, şimdi de Azerbaycan için aynı taktiği uyguluyor. Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak Azerbaycan'ı kışkırtma çabalarının üzerine, Ermenistan'ın işgalci tutumu ve saldırılarına rağmen 'etnik husumet' ifadesini kullanmak söz konusu taktiği ifşa ediyor.