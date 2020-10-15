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’den son dakika girişimi! İşgal altındaki Karabağ’dan etnik husumet çıkarmaya çalışıyor

’nün Rusya İmamı Kerim Has, ’ın ’ı işgal ettiği ve sivil Azerbaycan Türklerine saldırdığı için yaşanan son dakika gerilimini etnik husumete bağlamaya çalıştı. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilimin Ermenistan’ın işgalciliği değil de bir etnik köken düşmanlığı olarak göstermeye çalışan Has, bununla kalmayıp bu gerilimde Rusya ve ’yi de karşı karşıya getirmeyi amaçlayan ifadeler kullandı. İşte FETÖ’cülerin Karabağ’dan çıkarmaya çalıştıkları etnik gerilim çabaları:

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Giriş Tarihi: 15.10.2020 11:04 Son Güncelleme: 15.10.2020 11:09 ABONE OL
FETÖ’den son dakika Ermenistan girişimi! İşgal altındaki Karabağ’dan etnik husumet çıkarmaya çalışıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Rusya İmamı Kerim Has, Ergun Babahan'ın sunduğu bir Youtube programında İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasının ardından yaşanan gelişmeleri etnik husumet olarak değerlendirdi. Fetullahçı teröristlerin imamı olarak bilinen Kerim Has FETÖ'nün bir son dakika hamlesiyle Ermenistan'ın istediği gibi kullanılabilecek argümanlar üretmeye başladığını ortaya koymuş oldu.

FETÖ'CÜLER ŞİMDİ DE ERMENİSTAN'IN AĞZIYLA KONUŞUYOR

Türkiye'nin soykırım uyguladığı iftirasını yıllardır dillendiren Ermeni diasporası, şimdi de Azerbaycan için aynı taktiği uyguluyor. Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak Azerbaycan'ı kışkırtma çabalarının üzerine, Ermenistan'ın işgalci tutumu ve saldırılarına rağmen 'etnik husumet' ifadesini kullanmak söz konusu taktiği ifşa ediyor.

İŞGALE RAĞMEN ETNİK HUSUMET ISRARI

Türkiye'ye karşı FETÖ'cüler bu kez de Ermenistan'ın Karabağ'ın işgal altında olmasını ve Ermenistan'ın sivillere saldırılarını görmezden gelen FETÖ'cü Has, etnik husumetten kaynaklı olduğunu iddia ederek tarihi çarpıttı.

FETÖ'cü Has, Azerbaycan ve Ermenistan gerilimiyle ilgili Rusya'ya değinerek "Ruslar Erdoğan'a Dağlık Karabağ ile ilgili sınırları çizer" diyerek Rusya ve Türkiye'yi karşı karşıya gelmesi dileğini de itiraf etmiş oldu.

FOTO: FETÖ'cü Kerim Has

ERMENİSTAN SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

PKK destekli Ermenistan ordusu bilindiği gibi tüm insani ve uluslararası hukukun öngördüğü kuralları hiçe sayarak sivillerin üzerine kimyasal başlık ve misket bombaları taşıyan füzelerle saldırıyor ve şu ana kadar 40'tan fazla sivil Azerbaycan Türkü şehit olurken yüzlercesi de yaralandı. Buna karşılık Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarma operasyonları da sürüyor.

SON DAKİKA... İşte Ermenistan'ın savaş suçu işlediğinin belgesi!

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FETÖ’den son dakika Ermenistan girişimi! İşgal altındaki Karabağ’dan etnik husumet çıkarmaya çalışıyor
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