FETÖ’den yakalanan astsubayın üstünden 2 adet 1 dolar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında farklı rütbelere sahip asker şahıslarında bulunduğu şüphelileri yakalamak üzere birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MUVAZZAF ASTSUBAYDA 1 DOLAR BULUNDU

Ankara'da 13 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan mvuazzaf TSK personeli G.A. adlı şüphelinin üst aramasında B37132438H Seri numaralı ve E61646186F Seri numaralı iki adet 1 Amerikan Doları bulundu. Bu durum TSK içerisinde halen FETÖ'ye aidiyeti bulunan olduğunu belgeledi.

Gözaltına alınan muvazzaf havacılık personeli G.A'nın Astsubay Üstçavuş rütbesi olduğu öğrenildi.

53 TUTUKLAMA TALEBİ

Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen 110 askerden 101'i yakalanarak gözaltına alındı. 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken 9 şüpheli serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 53 şüpheli tutuklanmaları istemiyle İzmir Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edilmiştir.