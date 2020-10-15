France 24'ten alçak provokasyon! İstanbul'daki destek konvoyunu 'Türkler Ermeni mahallelerini bastı' diye verdiler

Son aylarda Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerilimlerin ardından Türkiye'de farklı illerde vatandaşlar Azerbaycan'a destek için bayraklarıyla sokağa çıkmıştı. Bu durumu hazmedemeyen Fransız devlet kanalı France 24, 5 Ekim tarihinde çekildiği iddia edilen konvoy görüntülerini "Türkler, Ermeni mahallesine baskın düzenledi" başlığıyla duyurdu.

"TÜRKLER ERMENİ SOKAKLARINI ARAÇLARLA KAPATTI"

Son yıllarda yalan haberleriyle dünya gündemini meşgul eden batı medyası bir skandala daha imza attı. Vatandaşların Azerbaycan halkına ve ordusuna manevi destek vermek üzere düzenlediği konvoyu baskın olarak duyuran Fransız medyası, Türklerin Ermenilerin yaşadığı mahalleleri araçlarla kapattığı yalanına da haberde yer verdi.

"POLİS BU KONVOYU DERHAL DURDURMALIYDI"

Haberde, İstanbul merkezli bir gazetede çalışan bir gazetecinin yorumu da paylaşıldı. Polisin kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle bu konvoyları anında durdurması gerektiğini belirten gazeteci, yetkililerin bu saldırıları(sözde) umursamadığını ifade etti.

BU İLK PROVOKASYON DEĞİL

Bu France 24'ün ilk provokasyonu değil. Fransız devlet kanalı daha önce de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yanlış çevirerek bir algı oyunu oluşturmaya çalışmıştı.

France 24'ten Türkiye aleyhine yalan çeviri! Başkan Erdoğan'ın konuşmasını böyle verdiler



BÜYÜK SKANDAL! YALAN ÇEVİRİ İLE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR

France 24 kanalı Başkan Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmayı yayınlayarak, Erdoğan'ın "Çıkmaları gerekirki burada bir çözüme ulaşılsın. İşte şimdi netice zamanı, Azeri kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attı." sözlerini söylemesine rağmen alt yazıda "Türkiye bu adil olmayan, hukuksuz ve kanlı oyunu bozmak için elindeki gücü ve kuvveti kullanmaya kararlı. Diğer dünya güçlerine meydan okuma riskini alarak, Azeri kardeşlerimizin yanında duruyoruz" şeklinde çevirdi.