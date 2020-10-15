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Son dakika: Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü

Son dakika... , Rusya Dışişleri Bakanı ile görüştü. Görüşmede, 'ın ihlalleri ve sivillere yönelik saldırıları ele alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 17:57 Son Güncelleme: 15.10.2020 18:30 ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan telefon görüşmesinde Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri ve sivillere yönelik saldırıları ele alındı.

"YUKARI KARABAĞ VE ERMENİSTAN KONULARI KONUŞULDU"

Bakanlık, yapılan görüşme ile ilgili bilgileri kamuoyuna duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede; Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırının ele alındığı belirtildi.

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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü
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