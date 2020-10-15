Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan telefon görüşmesinde Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri ve sivillere yönelik saldırıları ele alındı.

"YUKARI KARABAĞ VE ERMENİSTAN KONULARI KONUŞULDU"

Bakanlık, yapılan görüşme ile ilgili bilgileri kamuoyuna duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede; Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırının ele alındığı belirtildi.

Rusya'dan AB'ye Navalny resti

Sadece Azerbaycan’ın ‘evet’ diyeceği çözümü destekleriz