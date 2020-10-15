Son dakika haberi | Suudi Arabistan'ın hadsiz 'Türkiye' tehdidi ortaya çıktı

TÜRKİYE İLE İLİŞKİSİ OLAN İŞ ADAMLARINA BASKI!

Suudi Arabistan Genel İstihbarat Müdürlüğü'nün de Türkiye ile yakın ilişkisi bulunan işadamlarını bu ticaretten ve para trafiğinden vazgeçmeleri yönünde ağır baskı altına aldığı belirtiliyor.

'İŞ YERİ VE EVLERİNİZİ SATIN' BASKISI

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın talimatı ile Türkiye'den ev ya da başka taşınmaz alan Suudi vatandaşlarının bu mallarını satmalarının istenmesi Türkiye'de gayrimenkul piyasasında da şaşkınlık yarattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in verilerine göre, Türkiye'den en fazla konut alan ikinci ülke, Irak'ın ardından Suudi Arabistan iken son beş yılda 122 binden fazla konut satılmış ve bu konutların yüzde 10.3'ünü (10.653) Suudi vatandaşları tarafından alınmışken yaşananlar tepki çekti.