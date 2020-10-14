Son dakika… Avusturya Başbakanı Kurz’dan Türkiye hakkında küstah çıkış ve tehdit!

Geçmişte Türkiye için nefret söylemlerinde bulunan ve "Türkiye'nin AB'de yeri yok" ifadelerini kullanan AB'li liderlerden Sebastian Kurz yaptığı son dakika açıklamasında çirkin ifadelerle yine Türkiye'ye saldırdı. AB üyelik süreciyle ilgili modası geçmiş tehditler de savuran Kurz Yunanistan'ın hukuk tanımaz girişimlerini yasal, Türkiye'nin hakkı olanı almasını ise hukuksuzluk olarak niteledi!

AÇIKÇA TARAF OLDUĞUNU BELİRTİP TÜRKİYE'YE SALDIRDI!

Milli araştırma gemilerimizin suda olmasından rahatsız olduğunu, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'ı destekleyeceğini açıklayan Avusturya Başbakanı Kurz, Ankara'nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini bakımların ardından yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesine ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse AB yaptırımlarıyla yüzleşir" dedi.

SON DAKİKA KURZ'DAN TÜRKİYE'YE KÜSTAH SUÇLAMA VE TEHDİT!

Türkiye'ye yönelik olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisini bakımları tamamlandıktan sonra yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesi konusunda gerilimi tırmandıracak açıklamalar yapan Almanya'nın ardından Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da küstah açıklamalar yaptı.

Konuyla ilgili tweetler atan Kurz, şu ifadeleri kullandı: