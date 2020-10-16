AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Markar Esayan bugün yaşamını kaybetti. 51 yaşındaki gazeteci-yazar Markar Esayan bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Markar Esayan mesajı ​| Video

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Markar Esayan için sosyal medyada bugün bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Markar Esayan için başsağlığı mesajları | Video

"KATKILARINI HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan mesajında, "AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.