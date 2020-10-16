Markar Esayan için başsağlığı mesajları | Video

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Markar Esayan bugün yaşamını kaybetti. 51 yaşındaki gazeteci-yazar Markar Esayan bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Markar Esayan'ın vefatının ardından başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyaset ve medya dünyasından başsağlığı mesajları peş peşe geldi.