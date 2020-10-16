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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamaları! Başta İstanbul ve Bursa olmak üzere...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'da son dakika korona virüs açıklaması. Salgına karşı 7 aydır mücadelenin sürdüğünü belirten Bakan Koca 'Sağlık sistemimiz başarılı bir sınav verdi.' dedi. Bakan Koca, son bir haftada başta İstanbul ve Bursa olmak üzere büyük şehirlerde vaka sayılarında artış görüldüğünü belirtti.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 11:31 Son Güncelleme: 16.10.2020 12:06 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamaları! Başta İstanbul ve Bursa olmak üzere...

'Ne yazık ki İstanbul ve Bursa başta olmak üzere büyük şehirlerde artış olduğu görülüyor' diyen Bakan Koca rehavete vatandaşların kapılmaması uyarısında bulundu.

Koca 'Salgına karşı 7 aydır gece gündüz çalışma yapıyoruz. En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitesinin yetersiz olduğunu gördük. Bizim sağlık sistemimiz başarılı bir şekilde mücadele etti. Birkaç haftadır ülke genelinde düşüş yaşadık. 1 haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz.' dedi.

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TEDBİRLERE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, pandemi için gerçekleştirilen tedbirlerin sadece korona virüsten değil diğer solunum yolu enfeksiyonlarından da koruduğunun altını çizdi.

Bakan Koca bölgedeki durumu yerinde görmek müdahale gerektiren durumlar için çözüm bulmak adına Erzurum'da bulunduğunu dile getirdi.

Koca, bölgedeki yetkililerle yapılacak görüşmelerden sonra kamuoyuna yine açıklama yapacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamaları! Başta İstanbul ve Bursa olmak üzere...
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