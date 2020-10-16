AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti. 51 yaşındaki gazeteci-yazar Markar Esayan bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

ÜNAL: "İLKELİ VE DÜRÜST İNSAN RAHAT UYU. DUALARIMIZ SENİNLE"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal; "İlkeli ve dürüst insan rahat uyu. Dualarımız seninle" dedi.

Mahir Ünal; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcımız değerli dostum, güzel insan sevgili Markar Esayan aramızdan ayrıldı, acımız büyük. Ailesi ve sevenlerinin derin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. İlkeli ve dürüst insan rahat uyu. Dualarımız seninle" ifadelerini kullandı.

Son dakika! AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti! Markar Esayan kimdir? | Video

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu: "MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, iyi bildiğimiz güzel insan değerli Markar Esayan'ın vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendik. Mekanı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun."

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız: "Markar Esayan Beyefendi ile Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak görev almıştık. Ülkesini seven, insan seven, entelektüel birikimi ile keyifle sohbet edilebilen biri idi. Ondan öğrendiklerim oldu. Fevkalade üzgünüm. Başımız sağ olsun."

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya: "Değerli dostum, İstanbul Milletvekilimiz, MKYK Üyemiz Markar Esayan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu ülkeye aşık, millet ve memleket sevdalısı bir güzel insanı kaybettik. Başımız sağolsun."

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey: "İstanbul Milletvekilimiz, Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak birlikte görev yaptığımız güzel insan Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci: "Yakalandığı rahatsızlakdan dolayı uzun süredir tedavisi devam eden İstanbul Milletvekilimiz Sayın Markar Esayan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Milletvekilimizin sevenlerine, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: "Aldığımız hazin bir haber... Vatanseverlik miyarının eşi menendi yoktu... Markar Esayan, bu asil milletin en nadide isimlerinden biriydi. Yüreğimize nakşettik. Cenab-ı Hakk rahmetiyle muamelede bulunsun inşaallah. Milletçe başımız sağolsun"

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan: "Sayın Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağolsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum."

ERDOĞAN, MARKAR ESAYAN'I EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat 2020 tarihinde Markar Esayan'ı evinde ziyaret etmişti. Esayan, kendisini evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti.

Esayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşrifleri için çok teşekkür ediyorum. Onur duyduk" ifadesini kullanmıştı.

https://twitter.com/markaresayan/status/1226536026191138816?s=20

Esayan, hastalığıyla alakalı 19 Ekim 2019'daki paylaşımlarında şunları kaydetmişti:

"Çok kıymetli dostlarım hastalığım nedeniyle bir süredir gördüğüm tedavinin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayım. Hem sizi üzmemek hem de vaktinizi almamak için daha önce bunu genel bir açıklamayla duyurmaktan kaçınmıştım ama sanırım duyulmuş. Çok başarılı bir tedavi süreci geçirdim. Şu an için her şey yolunda. Bir süre nekahet dönemim olacaktır. İnşallah çok yakın zamanda sıhhatli bir şekilde aranızda olacağım. Dualarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, hamdolsun çok daha iyiyim, hızla iyileşiyorum. Arayan, soran, iyi dileklerini gönderen, dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Varolun, sağolun."

MARKAR ESAYAN KİMDİR?

1969 İstanbul Şişli doğumlu Markar Esayan ilkokulu Bomonti Mıhitaryan, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Erkek Lisesi'nde okudu.

1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini tamamladı.

Yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptı. Master tezi "19. Yüzyıl Ermeni Gerçekçi Edebiyatı'nda Sınıf Çatışmaları, Burjuvazinin Doğuşu ve Modernite" başlığını taşıyan ve alanında bir ilk olan konuyu kapsıyordu. 1997 yılından beri aralıklarla yazdığı Agos Gazetesi'nde 2001 yılından itibaren Hrant Dink'in davetiyle "Dar Kapı" başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı. Esayan birçok sivil toplum örgütünde çeşitli projelerde çalıştı ve danışmanlık hizmeti verdi.

Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 tarihinde elim bir suikasta gitmesiyle Dink sonrası Agos'un yayın hayatına devam edebilmesi adına Etyen Mahçupyan ile birlikte çalıştı. Dink'in birinci ölüm yıldönümünden sonra Agos'tan ayrıldı. Bir süre sonra yazılarına da son verdi.

2013 yazından itibaren Yeni Şafak ve Daily Sabah gazetelerinde, Serbestiyet ve Turkey Agenda internet sitelerinde köşe yazmaya devam etti.

Aynı zamanda edebiyatçı olan yazarın ilk romanı, "Şimdinin Dar Odası" 2004 İnkılâp Kitabevi Büyük Ödülü'nü kazandı ve 2005 yılında okuyucuya ulaştı. İkinci ve ilk romanın devamı olan romanı "Karşılaşma" ise Ekim 2007'de okuruyla buluştu. Üçüncü romanı Jerusalem ise 2011 yılında Timaş yayınevinden çıktı.

Markar Esayan İngilizce ve Ermenice dillerini konuşup yazabilmektedir.

KİTAPLARI

* "Şimdinin Dar Odası", İnkılap Kitabevi, Şubat 2005

* "Karşılaşma", Hayykitap, Eylül 2007

* "Jerusalem", Timaş Yayınları, Haziran 2011

* "Dünyayı Durduran 60 Gün", Cemil Ertem ile birlikte, Etkileşim Yayınları, Ağustos 2013

* "İyi Şeyler", Etkileşim Yayınları, Kasım 2013