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Son dakika: merkezli 8 ilde operasyonu

Son dakika haberine göre; merkezli 8 ilde 'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında aktif görevde subayların da olduğu 14 şüpheli yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 11:35 Son Güncelleme: 16.10.2020 11:43 ABONE OL
Son dakika: Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
Son dakika haberine göre; Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında aktif görevde subayların da olduğu 14 şüpheli yakalandı.

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Son dakika: Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
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