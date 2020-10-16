Son dakika: Darbe imalı paylaşım yapan AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın kardeşi ile ilgili FETÖ detayı ortaya çıktı

Son dakika: Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Kocasının telefon hattı üzerinden ByLock kullanmıştı! FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Yaşlı çifti PKK ve FETÖ yalanıyla dolandıracaktı

Son dakika haberine göre; Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında aktif görevde subayların da olduğu 14 şüpheli yakalandı.