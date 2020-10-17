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Cumhuriyet’ten yeni skandal: ‘İslami terör’ ifadesi

’nin taşra baskısında bir skandala imza atıldı. İslam ile terörü bir arada kullanan islamofobik zihniyet, ile ilgili haberinde “İslami terör örgütü ” ifadesini kullandı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 17.10.2020 11:11 ABONE OL
Cumhuriyet’ten yeni skandal: ‘İslami terör’ ifadesi

Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü taşra baskının birinci sayfasında İslam ile hiçbir şekilde bağdaşmayan terör bir araya getirildi. Zihinlerindeki İslamofobi'yi haber satırlarında açık eden terör örgütü DEAŞ'tan bahsederken "İslami terör örgütü IŞİD" ifadesini kullandı.

İSLAM DÜŞMANLIĞI

Terör örgütü YPG ile işbirliği içindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) 631 DEAŞ teröristini serbest bırakmasını konu edinen haberde DEAŞ için IŞİD kısaltması tercih edilirken terör örgütünün İslami olduğu iddia edildi. İslam düşmanlığını haberine taşıyan Cumhuriyet, böylelikle İslamiyet hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını da açık etti.


SKANDAL İFADE

Taşra baskısında yer verilen İslamiyet'i açıkça hedef alan skandal ifadelere, şehir baskısında rastlanamadı. Aynı şekilde şehir baskısında "Omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG)…" denirken taşra baskısında SDG'nin terör örgütü YPG ile bağlantılarına yer verilmemesi de çarpıcı bir detay olarak dikkat çekti.

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Cumhuriyet’ten yeni skandal: ‘İslami terör’ ifadesi
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