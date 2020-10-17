Ergenekon hakimine FETÖ’den 10 yıl hapis

Ergenekon davasının hakimlerinden olan ve FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan Hüsnü Çalmuk'un davasında karar açıklandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Çalmuk'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Cumhuriyet savcısının verdiği mütalaada Çalmuk'un en mahrem kabul edilen özel yetkili mahkemelere hakim olarak yerleştirilmiş FETÖ elemanı olduğu belirtilmişti. Çalmuk, Ergenekon ve Balyoz davalarındaki usulsüz kararları ve kumpasları nedeniyle ayrıca Yargıtay'da da yargılanıyor.