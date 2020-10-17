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'li PKK destekli 'a omuz verdi!

İşgalci , Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine saldırmayı sürdürürken, Ermenistan’ı destekleyen yandaşları, sosyal medyada yalan içerik üretiyor. Bunun son örneği ise HDP’nin Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ’ın yaptığı paylaşım oldu. Paylan, “Karabağ’da süren savaşta, her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır! Ateşkesi sağlayamadığımız sürece, iki halk birbirine kıyarak, beraberce kaybetmeye devam edecek” dedi.

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Giriş Tarihi: 17.10.2020 14:11 ABONE OL
HDP'li Garo Paylan PKK destekli Ermenistan'a omuz verdi!

Ermenistan, işgalci tutumundan vazgeçmediği gibi Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Yalnızca askeri noktaları hedef alan Azerbaycan Ordusu ise sivil alanlardan da özellikle uzak duruyor. Buna rağmen, Türkiye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) yanlıları, ürettikleri yalan içeriklerle manipülasyon oluşturarak Ermenistan'ı destekliyor. Nitekim; HDP, Ermenistan'ın ilk saldırısının hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Ermenistan'ı kınayan ortak bildirisine imza atmayan tek parti olmuştu.

HDP'LİLER YALAN HABERLERLE AZERBAYCAN'A İFTİRA ATIYOR

Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olarak yanında durduğu Azerbaycan'a karşı manipülatif tavır sergileyen HDP'nin vekili Paylan, Ermenistan'ın işgalini ve Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerini vurmasını görmezden gelerek Azerbaycan'ı sivil yerleşim yerlerini vurmakla suçladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Paylan, "Karabağ'da süren savaşta, her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır! Ateşkesi sağlayamadığımız sürece, iki halk birbirine kıyarak, beraberce kaybetmeye devam edecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

İşgalci Ermenistan 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan'a saldırmış, bu saldırıdan kaynaklı Azerbaycan Ordusu, savunma amaçlı harekete geçmişti. Büyük başarı kazanan Azerbaycan Türkleri, işgal altındaki bazı kent ve köyleri de geri almıştı. 21 gündür devam eden çatışmada Azerbaycan Türkleri, sivil yerleşimlerinden özellikle uzak dururken, Ermenistan Azerbaycan'daki sivil yerleşimlerini hedef alan bombalı saldırılar gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Ermenistan Ordusu başarısızlığını örtmek için sivil yerleri vurmaya devam ediyor.

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HDP'li Garo Paylan PKK destekli Ermenistan'a omuz verdi!
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