SON DAKİKA... Alçak Ermenistan saldırısında kahreden detayı paylaştı! İşte şehidin kimliği...

Ermenistan güçlerinin füze saldırısı gerçekleştirdiği Gence şehrinde yaşayan siviller yakınlarını defnettiği sırada Ermenistan'a adeta ateş püskürdü. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından paylaştığı son dakika görselinde "Ermenistan'ın Gence'ye SCUD füzesi saldırısı sonucunda, yıkım enkazı arasında genç Nigar Asgarova'nın kimlik kartı bulundu. Yarın onun doğum günüydü" paylaşımında bulundu.
Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında şehit düşen siviller Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verilmeye başlandı.
SON DAKİKA SİVİL KAYIPLAR ÇOK BÜYÜK, ERMENİSTAN'A ÖFKE VAR
Saldırıda komşularını kaybeden Feride İbrahimova, "Her gece bekliyorduk ki saldıracaklar, niye gece saldırıyorlar, niye korkup gece saldırıyorlar, niye gece uyuyanlara saldırıyorlar? diyerek isyan etti.
Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Hain saldırıda yakınlarını ve sevdiklerini kaybeden Feride İbrahimova yaşadıkları vahşet dolu anları anlattı. Azerbaycanlı İbrahimova, "Her gece bekliyorduk ki saldıracaklar, niye gece saldırıyorlar, niye korkup gece saldırıyorlar, niye gece uyuyanlara saldırıyorlar" şeklinde konuştu.
ERMENİLER NEDEN AZERBAYCAN ORDUSUNUN KARŞISINA ÇIKMIYOR BİZİ VURUYOR'
Saldırıda akrabalarını kaybeden Seyyare Sadıkova ise, Ermenistan'a öfke kustu. "Ermenilerin güçleri Azerbaycan ordusuna yetmiyor, bize yetiyor" diyen Sadıkova "Bizimkiler Ermeni vatandaşını vurmuyor ama Ermeniler uykusunda bizim bebelerimizi vuruyor. Bebeği anne kucağında uyurken vuruldu, hem komşum hem yakınımdı" dedi.
Sadıkova "Şimdi yine anasının kucağında aynı tabutta gömüyorlar. Bir evi ocağı söndü" diyerek isyan etti.
5 AİLE FERDİ AYNI SALDIRIDA ÖLDÜ
Eskerov ailesinin saldırıda hayatını kaybeden 5 ferdi, yakınları tarafından Gence'deki 4 nolu mezarlıkta Azerbaycan bayrağına sarılı şekilde toprağa verildi.
Ailenin babası Suluddin Eskerov, oğlu Bahtiyar Eskerov, eşi Sevil Eskerova, kızlar Nigar Eskerova ve henüz 10 aylık olan Narin Eskerova'nın enkaz altından cansız çıkarıldığı belirtildi.
Mezarlıkta bulunan Eskerov ailesinin yakınlarından Vugar Şerifov, yaptığı açıklamada, "Yarın Nigar Eskerova'nın doğum günüydü. 16 yaşına girecekti. Hazırlığı yapıldı ancak bugün defnedildi." dedi.
Füzenin müstakil evlerinin üzerine düştüğünü aktaran Şerifov, "Halen şoktayız, 1 kişi değil tam 5 kişi bir aileden bir anda yok oldu." diye konuştu.
"SADECE 3 YAŞINDAKİ HATİCE SAĞ KURTULABİLDİ"
Son dakika saldırılarında füzenin isabet ettiği evlerden birinde oturan ve saldırı sırasında uykuda olan Royal Şahnezerov, eşi Zuleyha Şahnezerova ve henüz 5 aylık bebekleri Medine enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
Saldırıdan sadece 3 yaşındaki kız çocukları Hatice'nin sağ kurtulduğu belirtildi.
Royal'ın yakın akrabası Feride Botanova, "Royal bankacıydı. Geçen hafta Gence'ye yapılan saldırıda birlikte olay yerini ziyaret etmiş, orada hayatını kaybedenler için karanfil bırakmıştık." ifadelerini kullandı.
Füzenin doğrudan üzerine düştüğü evin Royal'ın ailesine ait olduğunu aktaran Botanova, "Maalesef tek bir kızı Hatice sağ kalabildi. Bu ölüm onlara hiç yakışmadı." dedi.
TEKRAR VURABİLİR!
"Ermenistan tekrar kente saldırır mı?" sorusuna Botanova, "İkinci defa vuran, 3'üncü defa da saldırır. Biz başka bir saldırı da bekliyoruz. Yine gece, yine uykudayken." diye konuşurken Zuleyha'nın annesi Sevinç Ağayeva da kızını son yolcuğuna uğurlarken ayakta durmakta güçlük çekti.
AZERBAYCAN, 27 EYLÜL'DE HAREKAT BAŞLATMIŞTI
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.
Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.
Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.
ATEŞKES İHLALİNDE 10 ŞEHİT
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi şehit olmuş, 35 kişi yaralanmıştı.
BUGÜN DE 13 SİVİL ŞEHİT OLDU
15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Bugün Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.
KAHREDEN AYRINTIYI CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI PAYLAŞTI: YARIN DOĞUM GÜNÜYDÜ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyanın gündemi haline geldi.
Hacıyev paylaştığı son dakika bilgisinde "Ermenistan'ın Gence'ye SCUD füzesi saldırısı sonucunda, yıkım enkazı arasında genç Nigar Asgarova'nın kimlik kartı bulundu. Yarın onun doğum günüydü" paylaşımında bulundu.