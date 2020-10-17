SON DAKİKA... Alçak Ermenistan saldırısında kahreden detayı paylaştı! İşte şehidin kimliği...

Füzenin müstakil evlerinin üzerine düştüğünü aktaran Şerifov, "Halen şoktayız, 1 kişi değil tam 5 kişi bir aileden bir anda yok oldu." diye konuştu.

"SADECE 3 YAŞINDAKİ HATİCE SAĞ KURTULABİLDİ"

Son dakika saldırılarında füzenin isabet ettiği evlerden birinde oturan ve saldırı sırasında uykuda olan Royal Şahnezerov, eşi Zuleyha Şahnezerova ve henüz 5 aylık bebekleri Medine enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.