SON DAKİKA: Tarihi açıklamaya dakikalar kaldı! Başkan Erdoğan Fatih Gemisi'ndeki personele seslendi

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde İstanbul'dan helikopterle Fatih Sondaj Gemisi'ne gitti. Başkan Erdoğan 'Fatih Sondaj Gemisi'ndeki personele seslendi. Gemide incelemelerde bulunan Erdoğan Sakarya gaz sahası ile ilgili talimat verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİ MÜJDEYİ DUYURDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi " dedi. Erdoğan, 2023 yılında bu gazı kullanıma sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK HİDROKARBON KAYNAĞI

Erdoğan, "Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık" diye konuştu. Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır. ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır." dedi.

Son dakika haberi... Fatih Sondaj Gemisi'nde tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan personele seslendi | Video

Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti.

Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan karşıladı.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjde için Fatih Sondaj Gemisi'ne doğru yola çıktı | Video

ERDOĞAN FATİH SONDAJ GEMİSİNDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan ayrıldıktan bir saat sonra Zonguldak'a ulaştı. Erdoğan, Fatih sondaj gemisine indi. Başkan burada incelemelerde bulunuyor. Dakikalar sonra ise tarihi açıklamasını yapacak.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nde | Video

GRUP TOPLANTISINDA DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü TBMM'de grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Ülkemizin sondaj filosuna kattığı son gemi olan Kanuni, bakım çalışmalarının bitmesinin ardından Karadeniz'deki görevi için yola çıktı. Önce İstanbul'a ardından da Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak. Kanuni'nin faaliyetlerinden de inşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih sondaj gemimiz keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi haberi milletimizi adeta sevince boğulmuştur. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler bekliyoruz. İnşallah Cumartesi günü Fatih Sondaj gemimize giderek çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezervi miktarını açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.