Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjde için Fatih Sondaj Gemisi'ne doğru yola çıktı | Video
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün (17 Ekim 2020 Cumartesi) açıklayacağını duyurduğu büyük müjde için Fatih Sondaj Gemisi'ne doğru helikopterle yola çıktı.