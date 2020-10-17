Zonguldak'tan SON DAKİKA... Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni doğal gaz rezervi keşfettik

"İNDİRİM VATANDAŞA YANSIYACAK"

Bu da bizlerde ayrı bir sevinç oluşturdu. Ancak, bu iş 2024'e kalsa bile kesinlikle başarısızlık değil, büyük bir başarıdır. Elimizde doğalgaz kaynağı bulunması ve bunu üreterek depolayabilmek çök önemlidir. Bundan sonra masaya oturduğumuzda, verilen fiyatı kabul etmeme ve bekleme şansımız olabilecek.. Buda dışarıdan doğalgaz alırken, fiyatta indirim yapmamıza imkân sağlayacak. Tabi bu indirim daha sonra vatandaşa da yansıyacak.

"COŞKU İÇERİSİNDE BEKLİYOR, GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ"

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan da Zonguldak ile birlikte tüm Türkiye'yi heyecanlandıran yeni doğal gaz rezerv keşfine ilişkin açıklamalar yaptı. Alan cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklama ve vereceği müjdeler ile ilgili şu açıklamalarda bulundu. "21 Ağustos'ta, Ülkemiz ve Zonguldak için çok önemli bir müjde verildi. Cumartesi günü yeni bir müjde daha verilecek. Kara elmasın ve emeğin başkenti olarak, 5 bin şehit madencisi, çalıştığı madenlerdeki tozlar sebebiyle hastalanan ve sağlığını kaybeden binlerce işçisi ile Türkiye Ekonomisine katkı sunan ve ülkemizin en önemli lokomotif kentlerinden Zonguldak, yeni müjdeli haberi merakla bekliyor. 21 Ağustos'ta 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu haberi ile büyük coşku ve mutluluk yaşadık. Sevincimiz devam ederken, ikinci bir ek rezerv müjdesi geldi. Bu kaynaklar ile enerji anlamında dışa olan bağımlılığımızın azalacak. Artık geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.