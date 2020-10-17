Zonguldak'tan SON DAKİKA... Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni doğal gaz rezervi keşfettik

Türkiye'nin de dünyadaki Türklerin gözü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'tan yapacağı son dakika açıklamasında. Yeni doğal gaz rezerv miktarını açıklayacak. Bilindiği gibi Başkan Erdoğan 2 gün önce Akademik yıl açılış töreninde bugünü işaret ederek Zonguldak'ta yeni rezerv miktarını açıklayacağını ve Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaret edeceğini ilan etmişti.
Başkan Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada "320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor" demişti
SON DAKİKA FİLYOS LİMANI MÜJDE İÇİN HAZIR
Bu gelişmenin ardından adeta heyecanın tavan yaptığı Zonguldak'ta Başkan Erdoğan'ın gelişi ve müjdeyi vereceği gün olan bugüne gözler çevrilmiş, hazırlıklar başlamıştı.
YENİ REZERVİN MERKEZ ÜSSÜ FİLYOS İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Bu gelişmelerin ardından Türkiye'den ve dünyadan medya kuruluşları büyük haberin verileceği Zonguldak'ta konuşlanmaya başladı. Ancak yeni doğal gaz rezervinin açıklanacağı nokta olan Zonguldak'ta adeta bu çalışmaların karadaki merkez üssü olma özelliği taşıyan Filyos Limanı'nı ilk kez Turkuvaz Medya kuruluşları A Haber görüntüleyebildi.
İşte bölgeden dün alınan ilk görüntüler;
Yeni gaz rezervi ne kadar olacak? Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek | Video
TUNA-1 SAHASINDA 320 MİLYAR METREKÜPLÜK REZERVİMİZ VARDI BUGÜN ARTACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı duyuruda daha önce Karadeniz'de bulunduğu açıklanan ve tarihi bir gün olarak Türkiye'yi sevindiren rezerv miktarı 320 milyar metreküp olan zenginliğimiz bugün yeni rakamlarla bir kez daha yukarı yönlü olarak güncellenmiş olacak.
Yeni keşfin miktarını da Başkan Erdoğan Zonguldak'tan yapacağı son dakika açıklamasıyla duyuracak
Başkan Erdoğan açıklamasının devamında "İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek, hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" şeklinde konuşmuştu
Türkiye'nin açıklanan ilk doğalgaz rezerv miktari olan Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedilmiş ve kalitesinin de oldukça üst düzey olduğu belirtilen gazın çıkarılması için çalışmalar başlamıştı.
UZMAN İSİMLER KONUŞTU: DAHA YENİ BAŞLIYORUZ
Zonguldak ile ilgili gelen son dakika haberinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr. Ertuğrul Yıldırım, "Bir buçuk ay önce Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde ile mutlu bir gün yaşadık. 320 Milyar Metreküp doğalgaz rezervinin bulunması bizleri çok mutlu etmişti. Tabii ki bu miktar Türkiye'nin problemlerini bir anda ortadan kaldıracak, dışa bağımlılıktan tamamen kurtaracak bir miktar değildi.
"YARINLARA UMUT IŞIĞI OLDU"
Ancak hepimiz için yarınlarımız için bir umut ışığı oldu. Her şeyden önemlisi, Türkiye artık kendisine ait gemi ve donanımlar ile kendi a enerji kaynaklarını arayıp, bulan ve çıkartabilen bir ülke haline geldi. Enerji kaynağının bulunması ile her şey bitmedi. Aslında ülkemiz adına sevindirici gelişmeler yeni başlıyor" dedi.
"İNDİRİM VATANDAŞA YANSIYACAK"
Bu da bizlerde ayrı bir sevinç oluşturdu. Ancak, bu iş 2024'e kalsa bile kesinlikle başarısızlık değil, büyük bir başarıdır. Elimizde doğalgaz kaynağı bulunması ve bunu üreterek depolayabilmek çök önemlidir. Bundan sonra masaya oturduğumuzda, verilen fiyatı kabul etmeme ve bekleme şansımız olabilecek.. Buda dışarıdan doğalgaz alırken, fiyatta indirim yapmamıza imkân sağlayacak. Tabi bu indirim daha sonra vatandaşa da yansıyacak.
"COŞKU İÇERİSİNDE BEKLİYOR, GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ"
Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan da Zonguldak ile birlikte tüm Türkiye'yi heyecanlandıran yeni doğal gaz rezerv keşfine ilişkin açıklamalar yaptı. Alan cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklama ve vereceği müjdeler ile ilgili şu açıklamalarda bulundu. "21 Ağustos'ta, Ülkemiz ve Zonguldak için çok önemli bir müjde verildi. Cumartesi günü yeni bir müjde daha verilecek. Kara elmasın ve emeğin başkenti olarak, 5 bin şehit madencisi, çalıştığı madenlerdeki tozlar sebebiyle hastalanan ve sağlığını kaybeden binlerce işçisi ile Türkiye Ekonomisine katkı sunan ve ülkemizin en önemli lokomotif kentlerinden Zonguldak, yeni müjdeli haberi merakla bekliyor. 21 Ağustos'ta 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu haberi ile büyük coşku ve mutluluk yaşadık. Sevincimiz devam ederken, ikinci bir ek rezerv müjdesi geldi. Bu kaynaklar ile enerji anlamında dışa olan bağımlılığımızın azalacak. Artık geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.
BAKAN DÖNMEZ'DEN AÇIKLAMA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yaptığı son açıklamada "Önce söktük, sonra boğazı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk" açıklamasını yaptı. Bakan Dönmez'in 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaştığı görüntüde ise, Fatih sondaj gemisinin söküm işlemleri ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadenize uğurlanması yer aldı. Videoda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günkü grup toplantısında "Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerine görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız"