Anketçilerin iflası! 'Ersin Tatar seçimi kazansın mesleğimi bırakırım' diyen Adil Gür anketçiliği bırakacak mı?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.



ADİL GÜR VE HAKAN BAYRAKÇI'NIN TAHMİNLERİ TUTMADI!

Seçim sonuçları Türkiye'deki anket şirketlerinin başarısızlığını gözler önüne serdi. A&G Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür; Kıbrıs'taki seçimi Mustafa Akıncı'nın yüzde 60'la kazanacağını iddia etmiş, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı da; Mustafa Akıncı'nın yüzde 53.3 oy alacağını öne sürmüştü.

Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçilmesi, söz konusu anketçilerin başarısızlığını gözler önüne serdi.

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GÜR: "40'A 60'LA AKINCI SEÇİLECEK"

A&G Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür, bir özel televizyon kanalında yaptığı açıklamada; "Çok önemli değişiklik olmazsa bu Pazar günü 40'a 60 gibi sonuç çıkacak. Buradan ilan ediyorum. 40'a 60 Akıncı seçilecek. Benim öngörüm o" iddiasında bulundu.





"ERSİN TATAR KAZANSIN, BEN BU MESLEĞİ BIRAKACAĞIM"

Adil Gür, bir internet sitesine yaptığı açıklamada ise; "Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek" iddiasında bulundu.



BAYRAKÇI'NIN DA TAHMİNİ TUTMADI!

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı da; SONAR'ın hazırladığı KKTC Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçim Araştırma Sonuçları'nı açıkladı. Bayrakçı, Mustafa Akıncı'nın 53.3, Ersin Tatar'ın 46.7 oy alacağını iddia ederek, "Seçime katılma oranı, bu bulguları, yüzde 2.8'lik farklarla etkileyebilir" iddiasında bulundu.

Hakan Bayrakçı; "Anket sonuçlarına kişisel siyasi görüşlerimi karıştırmam. Sonucu, SONAR ne bulmuşsa, onu açıklarım. İspatı, bir çeşit noter görevi gören Twitterdir. Duvarımdaki medya bölümünü tarayan bunu görür" demişti.





"YANILGIMIZA TWİTTERDE EPEY TAARRUZ EDİLMİŞ"

Hakan Bayrakçı, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"KKTC seçimlerinde yüzde 53 olarak tahmin ettiğimiz M. Akıncı yüzde 48 civarı oy almış gibi görünmektedir. Lefkoşa'da ve Girne'de Akıncı 53 civarı oy almasına rağmen Magosa'daki Tatar üstünlüğü sonucu belirlemiştir. Ayrıca seçimlere müdahale edildiği iddiası vardır. Hayırlısı olsun."

"Kıbrıs seçimi ilk turunu milimetrik bilmemize rağmen ikinci turdaki (katılım çoğalırsa sonuç değişir hatırlatmama rağmen) yanılgımıza twitterde epey taarruz edilmiş. Bu taarruzu da AKP'li vatandaşlarımız yapmış. Belli ki ne keyiflenmişler! Beni bu kadar sevmediğinizi bilmiyordum."