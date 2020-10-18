Son dakika: KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim sonuçlarının açıklamasından ardından balkon konuşmasını yaptı. Tatar konuşmasında: "Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek" ifadelerini kullandı.

İşte cumhurbaşkanı seçilen konuşmasından satır başları:

"Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek"

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından KKTC'deki seçime ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, iletisinde, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.