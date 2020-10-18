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Son dakika: ’de sandıklar kapandı, oy sayma işlemi başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. İlk gelen bilgilere göre Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar yarışını önde götürüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 18:36 Son Güncelleme: 18.10.2020 19:07 ABONE OL
Son dakika: KKTC’de sandıklar kapandı, oy sayma işlemi başladı

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yaklaşık 65'e yakın katılım oldu. Resmi seçim sonuçlarının 19.00'dan itibaren belli olması bekleniyor. KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı için yarıştı.

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ERSİN TATAR YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci turda sandıklar kapandı. Oy sayımına başlandı. İlk gelen bilgilere göre Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar seçim yarışını önde götürüyor.

KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 77'si açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 51.49'unu, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 48,51'ini aldı.

Seçim sonuçlarının 22.00'de netleşmesi bekleniyor.

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Son dakika: KKTC’de sandıklar kapandı, oy sayma işlemi başladı
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