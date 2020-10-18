Son dakika: KKTC’de sandıklar kapandı, oy sayma işlemi başladı

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yaklaşık 65'e yakın katılım oldu. Resmi seçim sonuçlarının 19.00'dan itibaren belli olması bekleniyor. KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı için yarıştı.

Son Dakika Haberi: KKTC'de vatandaşlar ikinci kez sandığa gidiyor! KKTC seçim sonuçları için geri sayım başladı | Video

ERSİN TATAR YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci turda sandıklar kapandı. Oy sayımına başlandı. İlk gelen bilgilere göre Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar seçim yarışını önde götürüyor.

KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 77'si açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 51.49'unu, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 48,51'ini aldı.

Seçim sonuçlarının 22.00'de netleşmesi bekleniyor.