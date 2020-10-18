Bakan Berat Albayrak'tan Tatar'a tebrik mesajı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti. Bakan Albayrak, sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı.

"GELECEK GÜNLERDE GİRECEĞİ YOĞUN TEMPO İÇİN KOLAYLIKLAR DİLİYORUM"

Bakan Albayrak mesajında, "KKTC'de seçimleri önde bitiren Ersin Tatar'ı kutluyor, gelecek günlerde gireceği yoğun tempo için kolaylıklar diliyorum. KKTC ve Akdeniz Bölgesi'nin geleceği için büyük önem taşıyan seçim sonuçlarının kardeş Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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