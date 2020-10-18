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Başkan 'ta toplu açılış töreninde konuşuyor!

Başkan Erdoğan 'ta gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan '31 Mart seçimleri sadece ülkemizde değil bölgemizde de önemli kapıları açmıştır.' dedi. Bu seçimlerle terörle mücadelenin daha etkili gerçekleştirildiğini belirtti. Erdoğan kentte toplam bedeli 3.5 milyar TL olan projelerin açılışını gerçekleştiriyor.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 16:22 Son Güncelleme: 18.10.2020 16:34 ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'ta toplu açılış töreninde konuşuyor!

Başkan Erdoğan 'Baskılara rağmen siyasi iradenizi çiğnetmediniz' diyerek Şırnaklılara teşekkür etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Bugün burada eğitimden sağlığa enerjiden güvenliğe kadar pek çok alanda yaklaşık 3,5 milyarlık 591 proje eser ve yatırımın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Sağlıkta 75 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesini Şırnak'la buluşturuyoruz. Bu hizmet ve eserlerin şehrimize hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Ülkemizin en kritik seçimlerinden birinde Şırnak destan yazarak tercihini AK Parti'den yana kullandı. Bölücü heveslerin bu topraklarda barınamayacağını siz gösterdiniz.

Baskılara rağmen Şırnaklılar olarak terör örgütünün siyasi uzantılarına iradenizi çiğnetmediniz.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'ta toplu açılış töreninde konuşuyor!
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