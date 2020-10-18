Video Haber Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak'ta önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak'ta önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak'ta önemli açıklamalar | Video
18.10.2020 | 15:17

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak 7. Olağan İl Kongresinde konuştu. Erdoğan, Şırnak'ta yatırım değeri 3.5 milyar lirayı aşan 591 projenin açılışını da gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta yaptığı konuşmada gündeme dair önemli konulara da değindi. Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime de değinirken Batı'nın bölgedeki konularda ikiyüzlü yavır almasını da eleştirdi. Erdoğan 'Minsk Üçlüsü' diye tabir edilen ülkelerin Ermenistan'a her türlü silah desteği verdiğini söyledi.

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