Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak'ta önemli açıklamalar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
Anketçilerin iflası! Adil Gür anketçiliği bırakacak mı? | Video 18.10.2020 | 23:25
42:14
00:21
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti | Video 18.10.2020 | 22:17
19:07
01:11
Son dakika! 18 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı | Video 18.10.2020 | 19:46
02:10
Sağlık Bakanı Koca'nın örnek gösterdiği muhtar teşekkür etti | Video 18.10.2020 | 17:39
00:46
26:22
05:34
Aliyev'den son dakika açıklaması! Bir bölge daha işgalden kurtuldu | Video 18.10.2020 | 16:25
01:17
Köşeye sıkışan Ermeni özel kuvvetleri mevzileri bırakıp kaçtı | Video 18.10.2020 | 15:50
03:25
Sinan Özen kızı Neva'nın sağlık durumunu paylaştı! | Video 18.10.2020 | 15:32
01:27
Avcılar’da komşular arası kavgada baltalı dehşet 2 yaralı | Video 18.10.2020 | 15:26
31:08
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak'ta önemli açıklamalar | Video 18.10.2020 | 15:17
02:10
Dilenci kılığına girdi, 1 saatte 250 lira kazandı | Video 18.10.2020 | 14:40
00:30
Kosova'da genç kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu | Video 18.10.2020 | 14:27
02:02
04:47
04:46
Salgını görmezden gelenler polisi görünce maskeyi taktı | Video 18.10.2020 | 13:33
04:01
00:15
Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüyü polis affetmedi | Video 18.10.2020 | 13:07
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak 7. Olağan İl Kongresinde konuştu. Erdoğan, Şırnak'ta yatırım değeri 3.5 milyar lirayı aşan 591 projenin açılışını da gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta yaptığı konuşmada gündeme dair önemli konulara da değindi. Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime de değinirken Batı'nın bölgedeki konularda ikiyüzlü yavır almasını da eleştirdi. Erdoğan 'Minsk Üçlüsü' diye tabir edilen ülkelerin Ermenistan'a her türlü silah desteği verdiğini söyledi.