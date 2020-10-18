Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'ta toplu açılış töreninde konuştu! | Video

Başkan Erdoğan Şırnak'ta gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan '31 Mart seçimleri sadece ülkemizde değil bölgemizde de önemli kapıları açmıştır.' dedi. Bu seçimlerle terörle mücadelenin daha etkili gerçekleştirildiğini belirtti. Erdoğan kentte toplam bedeli 3.5 milyar TL olan projelerin açılışını gerçekleştiriyor.