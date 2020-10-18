Son Dakika Haberi: KKTC'de vatandaşlar ikinci kez sandığa gidiyor! KKTC seçim sonuçları için geri sayım başladı | Video
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KKTC’de geçtiğimiz hafta ilk turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde halk bugün ikinci tur için yeniden sandık başında. KKTC Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda en yüksek oyu alan Ersin Tatar, ikinci turda Mustafa Akıncı ile yarışıyor. 199 bin 79 seçmen gelecek beş yıl için yeni Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor.