Gence’de ikinci kez insanlık öldü 2’si çocuk 14 ölü 55 yaralı

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye bir hafta içinde ikinci kez saldırdı. 10 kişinin öldüğü 11 Ekim saldırısından 6 gün sonra yine haydut devletin kente attığı füze onlarca binayı yerle bir etti. Hain saldırıya uykuda yakalanan Gence'de ikisi çocuk 14 kişi öldü, 55 kişi yaralandı. Sevdiklerini binanın enkazında arayan insanların feryatları yeri göğü inletti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, saldırının "Elbrus" tipi Scud balistik füzesiyle yapıldığını "Saldırı Ermenistan devletinin terör politikasının göstergesidir" sözleriyle dünyaya duyurdu. Ancak BM'den cılız bir açıklama dışında dünyanın katliama sessiz kalması bir insanlık ayıbı olarak tarihe yazıldı. Yakınlarından haber almak için endişeli gözlerle arama kurtarma çalışmalarını takip eden Genceliler ise, "Bebeklerimizi uykularında vurdular. Bunun adı alçaklıktır, korkaklıktır, hainliktir, terörizmdir" dedi. Saldırıda yaralanan İlham Ebulof, "Korkunç bir patlama oldu. Binanın tavanı, duvarları üstümüze çöktü. Çocukları, eşimi ve annemi evden çıkardık. Hain Ermenistan, katil Ermenistan, balalarımızdan bizden ne istedin. Ermenistan bir terör devletidir. Çocuklara, kadınlara, masum insanlara saldıran bir terör devletidir" dedi. Eşinin ve çocuklarının enkaz altından sağ salim çıkarılmasını bekleyen Ramiz Kahramanov, "Bu füzenin açtığı çukurda evimiz vardı. Beni enkazın altından çekip çıkardılar. 3 çocuğum, eşim nerede bilmiyorum. Bize bunu yaşatanları asla affetmeyeceğim" diye konuştu.



'KIZIM, SES VER'

Kızı enkaz altında kalan Vefen Rahimova da arama kurtarma çalışmaları boyunca "Kızım annene lütfen ses ver. Allah'ım balamı (yavrumu) bana bağışla" diye feryat etti. Öte yandan Azerbaycan hava savunma sistemi, Mingeçevir'e atılan füzeleri etkisiz hale getirdi.



SÖZÜN BİTTİĞİ YER MİNİK NARİN'İNİ ÖPTÜ KOKLADI, MEZARA KOYDU

Gence şehitlerinden 8'i dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Katliamda kaybettiği babası, oğlu, eşi ve kızları Nigar ile 10 aylık Narin'i toprağa veren Timur Halidov'un acısı yürekleri dağladı



Gence'ye bir haftada yapılan ikinci füzeli saldırıda hayatını kaybeden 13 kişiden 8'inin cenazesi Gence Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ölenler arasında bulunan 10 aylık Narin bebeğin kefene sarılı cenazesini babası Timur Halidov uzun süre bağrına bastı, kokladı, öptü ve elleriyle toprağa gömdü. Saldırıda babası Suluddin, oğlu Bahtiyar, eşi Sevil, kızları Nigar ve 10 aylık olan Narin'i kaybeden Timur Halidov ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Narin bebek, annesi Sevil Halidov ile birlikte gömüldü. SABAH'a konuşan Halidov ailesinin yakınları, "Aynı evden 5 cenaze çıktı. Narin daha 10 aylık bir bebekti. Yarın (bugün) doğum günüydü. Bugün mezarlıktayız. Acımızın tarifi yok" dedi.



ANNE-KIZI ÖLÜM BİLE AYIRAMADI

FÜZENİN isabet ettiği evlerden birinde oturan ve saldırı sırasında uykuda olan baba Royal Şahnezarov, anne Zuleyha Şahnezarova ve henüz 5 aylık bebekleri Medine enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Saldırıdan sadece 3 yaşındaki kız çocukları Hatice sağ kurtuldu. Zuleyha Şahnezarova son nefesini kucağındayken birlikte verdiği 5 aylık bebeği Medine ile aynı yere gömüldü. Şahnezarova ailesinin yakınları saldırıyı yapan Ermenistan ordusuna lanet okudu. Akrabaları Feride Botanova, "Ermenistan bize saldırmaya devam edecek. Yine gece yine uykudayken vuracaklar bizi ama onlardan korkmuyoruz" dedi.



'BU VAHŞETE SESSİZ KALAN CİNAYETE ORTAKTIR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ermenistan, kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü gösterdi. Bunun adı kalleşlik, korkaklık, hak hukuk tanımazlıktır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Ermenistan'ın bu kalleşliklerine sessiz kalan uluslararası camiaya rağmen Türkiye her şartta Azerbaycan'ın yanında.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ermenistan ordusu Hocalı'da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işledi. Bu katliamlar karşılıksız kalmayacaktır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Ermenistan terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu alçaklığı lanetliyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir.

Milli Savunma Bakanlığı: Cephe hattında kahraman Azerbaycan Ordusu'nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence'de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop: Hâlâ bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler. ANKARA



KATİLLERİN İNLERİ YERLE BİR GEREKEN CEVAP SAHADA VERİLDİ

AZERBAYCAN ordusu, ikinci Gence katliamının ardından Ermenistan'a ait tünel şeklindeki mevzileri imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı "7 T-72 tank, 2 Grad füze sistemi, 8 D-30 ve 1 D-20 obüs, mühimmat taşıyan 10 araç yok edildi. Ermenistan'ın 5. muhrip alayı 1. taburu geri çekildi. 1. motorize alayından 300 Ermeni askeri mevzilerini bırakarak kaçtı. Cebrail'e hava saldırısı düzenlemeye çalışan bir Ermenistan Su-25 savaş uçağı hava savunma sistemi tarafından düşürüldü" açıklaması yaptı.

Bebek katili Ermenistan ve suç ortakları...