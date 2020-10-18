Dağlık Karabağ savaşında destan yazan Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan Ermenistan, sivil yerleşim yerlerine saldırarak terör estirmeye devam ediyor.

Geçmişte çocuk, kadın ve yaşlı demeden işlediği katliamlar hafızlardaki yerini koruyan Ermenistan bir kez daha terör devleti olduğunu ispatladı.

Yıllardır 'soykırıma uğradık' diye ağlayanlar 10 ve 15 aylık günahsız bebekleri uykularında vahşice katlediyor. Başını Fransa, ABD ve Rusya'nın çektiği Batılı suç ortakları ise bu barbarlığa göz yumarak terörist Ermenistan'ın insanlık suçlarını desteklemeye devam ediyor.

11 Ekim'de vurulan Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence beş gün sonra 16 Ekim gecesi yeniden saldırıya uğradı. Uykularında Ermenistan'ın ölüm kusan füzelerine maruz kalan ikisi bebek 13 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Böylece 27 Eylül'den bu yana ölen sivil sayısı 60'a yaralı sayısı da 270'e çıktı

Ermeni çeteleri, 1880'lerin sonunda ve 1900'ların başında anne karnındaki bebekleri süngülerle öldürüyordu. Batı'nın desteğiyle devletleşen bu çeteler şimdi ise ölüm saçan füzelerle uykularındaki bebekleri katlediyor.

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Aradan bir buçuk asır geçmesine rağmen değişmeyen tek şey var, o da Ermeni terörizmi! Gence'de dün anne Züleyha ile 15 aylık bebeği aynı tabuta konarak toprağa verildi. Şahnazarova ailesinden geriye yetim bir kız çocuğu kaldı sadece. Bir aileye kıyameti yaşattılar.

Nigar Askerova daha 15 yaşındaydı. Yaşasaydı bugün doğum gününü kutlayacaktı. Doğduğu gün öldürdüler. Şimdi yok. Yakınlarına tarifsiz bir acı kaldı. Oğul ve baba olarak Timur Halidov babasını, eşini, oğlunu ve biri 10 aylık iki kızını kaybetti.

Kimsesi kalmayan Halidov'a bu dünyada Allah dışında artık kim teselli verebilir ki? Allah yar ve yardımcısı olsun. Eğer Halidov bir Azerbaycan Türk'ü değil de bir Ermeni, Rus, Fransız veya Amerikalı baba olsaydı Batılı 'insan yiyiciler' şimdiden dünyayı ayağa kaldırmıştı.

Fakat ölüm kusan Ermeni füzeleri ve ölen de Azerbaycan Türk'ü olunca Batı dünyası zevkle üç maymunu oynuyor.

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Unutmayalım ki şimdiki Ermeni teröristlerinin dedeleri 1914'te Kürt bebekleri ahırlara doldurup öldürmüştü. Aynı Ermenilerin torunları 1990'larda bu kez Türk bebekleri duvarlara çivileyip katletti. 2020'de ise yine Türk bebekleri uykusundayken füzelerle parçalıyorlar.

19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında Kafkasya'dan Doğu Anadolu'daki Ağrı Eleşkirt'e kadar yayılan Ermeni katliamlarından bizim aile de nasibini aldı.

Üç ve beş yaşındaki iki kardeşi uykusunda süngülenip öldürülen kundaktaki 30 günlük anneannem Goze ise sağ kurtulmuştu. Bana her masal anlatışında o güzel yüzünden gözlerimi ayıramaz özellikle de Ermeni çetecilerin alnında kırdığı cam şişesinin bıraktığı o kurumuş bir nehir yatağını andıran derin izde perilerle nefes kesen yolculuklara çıkardım.

Batı dünyası dün olduğu gibi bugün de silahlandırdığı Ermenilerin günahsız bebeklere yönelik sistematik terörizmini görmezden geliyor. Biliyoruz ki düşman mert olsaydı savaşın bile bir hukuku olduğunu bilirdi. Unutmayalım ki düşmanın mayasında kalleşlik var. Zira bu savaşı Ermenistan 27 Eylül'de sivillere saldırarak başlattı.

Ne var ki Ermenistan ile suç ortakları artık deşifre oldu. En hazini de ABD. Sivilleri katleden Ermenistan'ın füzeleri yerine kafayı daha test aşamasındaki S-400'lere takmışlar.

Fakat hiçbir ilke ve değer tanımayan bu kalpsiz ve maneviyatsız devletler eninde sonunda batacak. Günahsız bebekleri vahşice katleden Erivan ve destekçisi Batılı ülkeler bu terörizmin hesabını bir gün mutlaka verecektir.