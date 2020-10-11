"Yeni bin yılın Selahaddin'i" Batı dünyasının kimyasını alt üst etmeye devam ediyor.

Şeytanı bile iğrendiren bir manipülasyonla Sayın Erdoğan'a saldıran kirli odaklar akıllarına gelen her tür yaftayı fütursuzca kullanmaktan çekinmiyor.

Dört bir koldan akın eden Siyonist- Haçlı zihniyetinin fanatikleri, diktatör ve sultan dedikleri Erdoğan'a yönelik saldırılarını bu kez 'Fuhrer-Reis' kıyaslamasıyla yeni bir aşamaya taşıma gayreti içinde.

Bu yolla 'yayılmacı emeller peşindeki' Erdoğan'ın Hitler gibi dünyayı ateşe vermeden durdurulması gerektiği algısını işliyorlar. Fakat bu kirli planları da milletimizin çelik iradesine çarparak tuzla buz olacak ve "Erdoğansız Türkiye" hayalleri yine kursaklarında kalacaktır.

Sayın Erdoğan'a yönelik saldırıların lokomotifliğini genellikle Netanyahu, Biden, Macron ve Paşinyan gibi kifayetsiz muhterisler yapıyor/du.

Fakat asıl sistematik iftiraların siyasiler dışında küresel çapta medyayı ve ekonomiyi de kontrol eden üst akıl konumundaki lobilerden geldiğini unutmayalım.

Zira Suriye, Irak ve Katar'daki hamleleriyle Erdoğan, Ortadoğu'daki Yahudi lobisinin bütün kirli planlarını bozduğu için zaten hedefteydi. Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki başarılarıyla bu kez Yunan lobisinin tekerine çomak soktu.

Son olarak da Dağlık Karabağ savaşında işgalci Erivan'a darbeler indiren Erdoğan ABD, Rusya ve Fransa'da güçlü bir konuma sahip Ermeni lobisinin şimşeklerini üzerine çekti. Bu üç lobi şimdi eş zamanlı bir şekilde nefes dahi almadan Sayın Erdoğan'a saldırıyor. Biri dinlenirken diğeri kılıcı alıyor eline.

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Bu lobiler siyasi ve askeri sahada kaybetmenin histerisiyle şu sıralar medya üzerinden iftiralarına ağırlık vermeye başladılar yine. Örneğin Ermeni lobisinin kalesi sayılan Fransa'daki9 Ekim tarihli başyazısında 'Fuhrer-Reis' karşılaştırması yapacak kadar pespayeleşebiliyor.Amerikan doğumlu Fransız gazeteciimzasını taşıyan editoryal yazıda bütün küstahlık sınırları aşılmış.Giesberg polisiye roman yazarı olmanın da verdiği hayal gücüyle Türkiye'yiilan diyor. Sayın Erdoğan'ın izlediği siyasetin Hitler'i çağrıştırdığını yazan Giesberg, dünyayı Ermenilere yardıma ve merhamete çağırırkenBatı'ya durdurulmaması halinde Erdoğan'ın da Hitler gibi dünyayı ateşe vereceği propagandası yapıyor.Yine Le Poin'ten Gabriel Detrie de 7 Ekim'deki "Erdoğan'ın yeni savaşı" başlıklı yazıda Türkiye'nin yayılmacı ve saldırgan bir siyaset izlediği algısını işliyor. Sabah Gazetesi'nin 'Azerbaycan tarih yazıyor' manşetine dikkat çeken Detrie, İstanbul'dan kaleme aldığı yazıda malum odaklara "Erdoğan gücünü daha da artırma hesabı içinde. Bir an önce durdurulmalı" diye akıl veriyor.

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Fransız medyası, Ermenistan Başbakanıdillendirdiği "Erdoğan bizi şimdi de Ermenistan'da katlediyor" yalanına sarılırken Rus basının isecepheye sürmesi dikkat çekti.yalanını Esad'a söyleten Ermeniyanlısı Rus medyası sonra dabunu manşetlere çekip günlerceçiğnedi. Ardından Esad'ınaçıklamaları kısa sürede okyanuslarıaşarak Anglo-saksonmedyasınınbaşladı.KareemShaheen bu dezenformasyondanhareketleyazısını kaleme aldı.de Türkiye'ninhaklı davalarını 'askeri macerave yayılmacılık' diye niteleyerekFransa'daki Ermeni lobisiyle aynıfrekanstan konuştu.Görüldüğü üzere Batı'daki siyasileri, medyayı ve ekonomiyi kontrol eden üç lobi de Erdoğan karşıtlığında adeta Haçlı ittifakı yapmış durumda. Eş zamanlı hareket edip aynı tezviratları farklı kıtalarda aynı algı operasyonları ve klişelerle gündeme getiriyorlar.Ancak ne yapsalar da Avustralyalı analizci Iain MacGillivray'in o çok istediği "hayali hep bir ütopya olarak kalacak.