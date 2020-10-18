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'tan '' paylaşımı

, edebiyat dünyasının dervişi ve 'Kudüs Şairi' olarak bilinen 'i hesabından paylaştığı mesajla andı. Bakan Albayrak,"İlmi, irfanı, bilgeliği, dürüstlüğü erdemiyle insanlık timsali.Vefatının yıl dönümünde Nuri Pakdil hocamızı özlemle ve rahmetle hatırlıyor ve yad ediyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 12:47 Son Güncelleme: 18.10.2020 13:01 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Nuri Pakdil' paylaşımı

Edebiyat dünyasına adını altın harflerle yazdıran mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil, vefatının birinci yılında anılıyor. Pakdil, edebiyat dünyasının dervişi ve 'Kudüs Şairi' olarak biliniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nuri Pakdil'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı. Bakan Albayrak,"İlmi, irfanı, bilgeliği, dürüstlüğü erdemiyle insanlık timsali.Vefatının yıl dönümünde Nuri Pakdil hocamızı özlemle ve rahmetle hatırlıyor ve yad ediyoruz" açıklamasını yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Nuri Pakdil' paylaşımı
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