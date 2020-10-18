Son Dakika: Corona virüsü ile ilgili 81 il valiliğine coronavirüs konulu ek genelge gönderildi! 19 Ekim'den itibaren...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Salgını" Konulu Ek Genelge gönderildi.Genelgeye göre; tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak. Toplantıda salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar alınan tedbirlerin uygulanmasına dair "takip","denetim", "uyarı" ekseninde mevcut durum analiz edilecek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilecek.

19 EKİM PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN...

19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere, ülke genelinde genel denetimler düzenlenecek

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunluk artacağından dolayı anons ve duyurular ile vatandaşlara maske ve fiziki mesafe kuralına uymaları bir kez daha hatırlatılacak

Şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunu henüz gerçekleştirmeyen belediyeler, bir an evvel bu entegrasyonu sağlayacak, bu konu İçişleri Bakanlığınca gerçekleştirilecek olan teftiş veya soruşturmalarda da özellikle takip edilecek

AVRUPA ÜLKELERİNDE YENİ TEDBİRLERİN ALINDIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs salgını" konulu ek genelge gönderdi.

Genelgede koronavirüs salgınının etkilerinin ve vaka artışlarının tüm Dünyada halen devam etmekte olduğu, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığına dikkat çekildi.

Türkiye'de de koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanında uyulması gereken ek kuralların ve önlemlerin belirlendiği ve uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile birlikte değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine ek kararların alındığı ifade edildi. Buna göre;

İL/İLÇE HIFZISSIHHA KURULLARININ 48 SAAT İÇERİSİNDE TOPLANMASININ SAĞLANACAK

Tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının toplanması sağlanacak. Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair "takip", "denetim", "uyarı" ekseninde mevcut durum analiz edilerek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilecek.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında, salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa yerel yönetimlerin) takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususlar görüşülerek karara bağlanacak.

Önümüzdeki 7 günde her gün ayrı konunda Kovid-19 denetimi gerçekleştirilecek

19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca 7 ayrı konuda tüm il ve ilçelerde genel denetimler yapılacak.

7 günde boyunca yapılacak denetimler şu şekilde planlanacak:

19 Ekim Pazartesi Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları

20 Ekim Salı Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler

21 Ekim Çarşamba Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri,

22 Ekim Perşembe Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler,

23 Ekim Cuma AVM'ler, Cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri,

24 Ekim Cumartesi Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller vb.)

25 Ekim Pazar Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar

Denetimler, etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanacak ve uygulanacak. Denetim ekipleri her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak.

Maske ve fiziki mesafe konusu vatandaşlara anons ve duyurular ile bir kez daha hatırlatılacak

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususları her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlara hatırlatılacak.