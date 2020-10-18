İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Salgını” konulu ek genelge | Video

Genelgeye göre; tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak. Toplantıda salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar alınan tedbirlerin uygulanmasına dair “takip”,”denetim”, “uyarı” ekseninde mevcut durum analiz edilecek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilecek