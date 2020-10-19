Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Aliya İzzetbegoviç' paylaşımı

'tan '' paylaşımı

, Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı olan 'i hesabından paylaştığı mesajla andı. Bakan Albayrak,"Bilge Kral. Büyük devlet ve gönül adamı, Bosna-Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 13:11 Son Güncelleme: 19.10.2020 13:20 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Aliya İzzetbegoviç' paylaşımı

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç, 17. ölüm yıl dönümünde anılıyor. İzzetbegoviç 8 Ağustos 1925 yılında dünyaya geldi. Genç yaşlarında itibaren etkin ve üretken bir düşünce kabiliyetine sahip olduğunu ispatlayan Aliya İzzetbegoviç 19 Ekim 2003 yılında hayata gözlerini yumdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aliya İzzetbegoviç'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı. Bakan Albayrak,"Bilge Kral. Büyük devlet ve gönül adamı, Bosna-Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Nuri Pakdil' paylaşımı

ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Aliya İzzetbegoviç' paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA