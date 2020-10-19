Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İYİ Parti karıştı! Ümit Özdağ hakkında şok talep

Son dakika: İYİ Parti karıştı! hakkında şok talep

Katıldığı bir programda İYİ Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıklayan, İYİ Partili 'ın ihracı için ilk adım atıldı. İstanbul'daki İYİ Parti ilçe başkanları, Özdağ'ın partiden ihracı ve disipline sevkine yönelik imza verdi.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 01:10 Son Güncelleme: 20.10.2020 01:42 ABONE OL
Son dakika: İYİ Parti karıştı! Ümit Özdağ hakkında şok talep

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Ümit Özdağ'ın iddiasına parti yönetiminden ilk tepki Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan gelirken, son dakika bir gelişme daha yaşandı.

İYİ Parti'li Ümit Özdağ'dan flaş itiraf! "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, FETÖ'cüdür!" | Video

İHRACI İÇİN İLK ADIM ATILDI

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, İl Başkanı Buğra Kavuncu başkanlığında toplanan İYİ Parti İstanbul ilçe başkanları Ümit Özdağ'ın partiden ihracı ve disipline sevkine yönelik imza verdi.

İlçe başkanlarının imzaladığı disiplin ve ihraç dilekçesi İYİ Parti Genel Merkezi'ne gönderildi.

Son Dakika Haberi: İYİ Partili Ümit Özdağ, İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu açıkladı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İYİ Parti karıştı! Ümit Özdağ hakkında şok talep
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA