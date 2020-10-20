FETÖ’nün Selam kumpası davasında mütalaa! Savcı 73 hainin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devletin güvenliğine ilişkin bilgiler nedeniyle izleyiciye kapalı yapılan duruşmada Cumhuriyet Savcısı Muhammed İkbal Anar, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, FETÖ üyesi sanıklarca 2010-2014 yılları arasında sözde Selam Tevhid (Kudüs Ordusu) Terör Örgütü adı altında gizlice yürütülen soruşturmanın, FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişiminin başarısız olmasının ardından gün yüzüne çıkarıldığı, bu soruşturma üzerinden FETÖ'cülerin binlerce insanı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarını dinlediği belirtildi. FETÖ'nün adliye ve emniyetteki elemanları aracılığıyla kurgulanan soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. Hükümeti, Milli İstihbarat Teşkilatı, TRT, YÖK gibi birçok kurum, kuruluş, vakıf ve derneğin hedef alındığı kaydedildi.

DANIŞMANLARI ÜZERİNDEN DİNLEDİLER



Mütalaada, FETÖ'cülerin bu kumpas soruşturmasını, Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisinin yola çıkma süreci ile eş zamanlı olarak 12 Mayıs 2010 tarihinde başlattığı ve bu gemide yolcu olarak bulunan çok sayıda kişinin telefonlarını dinledikleri aktarıldı. O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanları, danışmanları üzerinden dinleyen hainlerin, Fetullah Gülen liderliğinde, resmi hiyerarşi dışında eylemlerini gerçekleştirdikleri dile getirildi. Sanıkların bilinçli, sistematik ve koordineli biçimde, eylem ve fikir birliği içinde hareket ettikleri, ancak 17-25 Aralık operasyonlarının başarısız olması üzerine FETÖ'nün bu kumpas soruşturmasını operasyona dönüştüremediği vurgulandı.

73 SANIĞA MÜEBBET



Mütalaada, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Oktay Bulduk, Yurt Atayün, Ömer Köse, Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, eski emniyet amirleri Oğuzhan Ceylan, Gaffur Ataç, Kürşat Durmuş ile suç tarihinde FETÖ medyasında yazarlık yapan eski savcı Gültekin Avcı'nın aralarında bulunduğu 73 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi.



Bu sanıklar hakkında ayrıca "silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", "özel hayatın gizliliğini ihlal", kişisel verilerin kaydedilmesi", "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme", "görevi kötüye kullanma", "suç uydurma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "gizliliğin ihlali", "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından da yüzlerce yıl hapis cezaları öngörüldü.

Polis memuru olan iki sanığa "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan ceza verilmesi, bir sanığın beraati istenirken, bir yıl önce vefat eden bir sanık hakkındaki davanın da düşürülmesi talep edildi.

FİRERİ ELEBAŞLARI



Mütalaada, kırmızı bültenle aranan firari sanıklar Fetullah Gülen, Emrullah (Emre) Uslu, Murat Çetiner ile haklarında yakalama kararı olan firari sanıklar Alper Akbulut, Aytekin Koçak, Bilal Gümüşdağlı, Faruk Kıvrak, Hasan Basri Kahraman, Kılıç Aslan, Ömer Özüyılmaz, Ramazan Bolat, Reşat Nuri Polat ve Serdar Bayraktutan'ın, yakalanamadıkları için soruşturma ve kovuşturma aşamasında savunmalarının alınamadığı belirtildi. Yargılamanın sürüncemede kalmaması ve hak kayıplarına yol açılmaması adına firari sanıkların dosyalarının ayrılması ve diğer sanıklarla ilgili hükmün açıklanması talep edildi.

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