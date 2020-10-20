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Son dakika: 'nün emniyet ve TSK yapılanmasına operasyon!

Son dakika haberi! Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'nün Emniyet yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce meslekten atılan 1'i 2. Sınıf Emniyet Müdürü olan 7 polis ile 2 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verdi. Yine FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı askerlere yönelik soruşturmalarını aralıksız sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahrem abileri tarafından ankesörlü hatlardan aranan 21'i muvazzaf 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

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Giriş Tarihi: 20.10.2020 11:09 Son Güncelleme: 20.10.2020 11:26 ABONE OL
Son dakika: FETÖ'nün emniyet ve TSK yapılanmasına operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü FETÖ soruşturmasında örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları belirlenen ve haklarında FETÖ üyesi olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan 7'si polis 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aynı zamanda ByLock kullandıkları da belirlenen örgütün Emniyet yapılanmasındaki 1'i 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 1'i Komiser, 2'si Komiser Yardımcısı, 3'ü Polis Memuru, 2'si de sivil imam olan 9 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 4 ilde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 7 polisin daha önce meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.

ANKESÖRLÜ HATLARDAN ARANAN TSK MENSUPLARINA OPERASYON

FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı askerlere yönelik soruşturmalarını aralıksız sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı mahrem abileri tarafından ankesörlü hatlardan aranan 21'i muvazzaf 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, Ankara'daki çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerindeki kontörlü sabit hatlarından mahrem abileri tarafından aranan 34 astsubayın ismi deşifre oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yaptığı belirtilen 21'i muvazzaf, 12'si emekli, 1'i de meslekten atılan 34 Astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 14 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Son dakika: FETÖ'nün emniyet ve TSK yapılanmasına operasyon!
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