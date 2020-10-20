FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına balyoz! Tanzanya imamına 8 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Tanzanya imamı deşifre oldu. Saklandığı hücre evinde yakalanan, tutuklandıktan sonra hakkında örgüt üyeliği suçu kapsamında iddianame düzenlenen Atila Ün'ün yargılandığı davada karar çıktı. MİT raporuna göre FETÖ'nün Tanzanya imamı olan Ün 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün "Tanzanya imamı" olan firari Ün'ün, saklanmak için Ataşehir'de bir avize dükkanında işçi olarak çalıştığını ve aynı dükkanda yatıp kalktığını belirlemişti. FETÖ'nün Tanzanya'daki iş adamı derneği ABİDAT'ı kuran ve örgütün kapatılan derneği "Kimse Yok Mu"da uzun yıllar yöneticilik yapan "Halit" kod adlı Ün operasyonla yakalanmıştı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya gezisi öncesi, bu ülkeden kaçtığı ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği öğrenilen Ün tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında soruşturma başlattı.



AFGANİSTAN'DA DA FAALİYET YÜRÜTMÜŞ



Ün hakkında gönderilen raporda kendisinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kontrolündeki Tanzanya'da bulunan okul müdürlüğünü yaptığı tespit edildi. 2013-2014 yılları arasında Tanzanya'ya 7 defa geliş gidiş yaptığı belirlenen ve tanık beyanlarında FETÖ üyesi olduğuna kanaat getirilen şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonunda iddianame düzenlendi.İddianamede tanık olarak ifade veren Bilal Y. ve Muhsin Ö.'nün, Ün'ün FETÖ/PDY üyesi olduğu beyan ederken, şüphelinin 1999'da gittiği Afganistan'da FETÖ'ye ait 4 tane okulu olduğunu, kendisinin başkent Kabil'de bulunan Mezar-ı Şerif Afgan Türk Lisesi'nde Türkçe Öğretmenliği yaptığını anlattığı ifade edildi. Ün'ün Kimse Yok Mu Diyarbakır şubesinin 8 ay dernek başkanlığını yaptığı, Tanzanya'ya 2013-2014 yılları arasında 3 defa gittiği, 1986'da İstanbul Çamlıca'da FETÖ lideri Fettullah Gülen'in bir vaazına okulun düzenlediği bir etkinlik vesilesiyle gittiği anlatıldı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma' suçundan hakim karşısına çıkan Ün verdiği ifadesinde kendisinin örgüt mensubu olmadığını ve ticaret yaptığı bir takım kişilerin kumpas kurduğunu söyledi. Mahkeme yapılan yargılama sonunda Ün'ün üzerine atılı suçu sabit görerek 8 yıl 1 ay 15 gün hapse çarpıtılmasına hükmetti.