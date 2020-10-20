Firari FETÖ üyelerine şok baskın FETÖ’den aranan 4. Sınıf Emniyet Müdürü İzmir’de yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar sonrasında FETÖ üyesi aranan zanlıların yakalandığı bir evin adresini tespit etti.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan araştırmaların ardından İzmir'deki adrese operasyon düzenlendi. Baskında Mersin Ağır Ceza Mahkemesinden aranan ve daha önce meslekten ihraç edilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü İsa K., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı çıkarttığı Emniyet Amiri Mehmet K. ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aranan Hava astsubay Zafer A. ile askeri öğrencilikten atılan Tolga T.'yi gözaltına aldı. Yakalanan 4 FETÖ firarisi hakkında adli işlem başlatıldı.

ELEBAŞI GÜLEN'İN SANIK OLDUĞU DAVADA YARGILANIYOR

Yakalanan 4. Sınıf Emniyet Müdürü İsa K.'nın Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davada yargılandığı öğrenildi.