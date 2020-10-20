İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu’dan, Ekrem İmamoğlu’na tepki: “Siyasi intihalci”

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'siyasi intihal'ci olmakla suçladı.



GÖKSU: "İBB BAŞKANI'NIN, 'ONLAR DURDURDU, BEN YAPTIM' DEMESİ TAM DA 'SİYASİ İNTIHAL'"

Göksu; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "2018 yılında AK Parti dönemi başlayan ve neredeyse tamamlanan Silivri Katı Atık Depo Gazı Enerji Üretim Tesisi projesini göreve gelir gelmez sırf 'ben yaptım' demek için 1.5 yıl durduran İBB Başkanının bir de üstüne 'Onlar durdurdu, ben yaptım' demesi tam da 'siyasi intihal'dir" dedi.







BİRPINAR: "'SEYMEN KATI ATIK DEPO GAZINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ YATIRIMINI DURDURANLAR KENDİLERİ"

Ekrem İmamoğlu'nun; Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'nin AK Parti döneminde durdurulduğunu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; Ekrem İmamoğlu'nun Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'nin yapımını iki defa durdurduğunu, AK Parti döneminde tesisin yüzde 85'i tamamlandığı söyledi.

Prof. Dr. Birpınar; "'Seymen Katı Atık Depo Gazından Enerji Üretim Tesisi Yatırımı durduruldu, biz tekrar başlattık' deniliyor. Halbuki durduranlar kendileri" ifadelerini kullandı.





"ÜSTELİK BİR DEĞİL TAM 2 KEZ"

Prof. Dr. Birpınar; Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi çalışmalarının 2 kez durdurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İlki Nisan 2019'da durdurulan çalışmalar seçimlerin yenilenmesi kararıyla tekrar devam ediyor. Tekrarlanan seçimlerden sonra ikinci defa durdurularak sürecin ilerlemesi önleniyor. Buna rağmen 2019'da tesisin yüzde 85'i tamamlanıyor. Gaz motorları dahi o zamanda geliyor. Ama kamuoyu her zamanki gibi yine yanıltılıyor. Çalışmaların durdurulduğu, kendilerinin başlattığı ifade ediliyor. Halbuki çalışmaları durduranlar kendileri. Üstelik bir değil tam 2 kez."

Prof. Dr. Birpınar; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 18 Nisan 2019 tarihinde İBB'ye bağlı kuruluşların tüm işler ve işlemlerin durdurulmasına karar verdiğine yönelik yazıyı da paylaştı.





İBB VE EKREM İMAMOĞLU'NUN GERÇEK DIŞI İDDİALARI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan haberde; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, önceki dönemde durdurulmuş projelerden Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisinin ilk etabını tamamlayarak, faaliyete geçirdi" iddia edildi

Ekrem İmamoğlu da; resmi Twitter hesabından; "Yapımı durdurulmuş yatırımlardan biri olan Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisinin ilk etabını 130 milyon liralık yatırımla faaliyete soktuk. Tamamı bitince dünyanın çöp gazından elektrik üreten en büyük tesisi İstanbul'da olacak. Duran tüm projeler tek tek canlanacak" iddiasında bulundu.