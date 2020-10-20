Kilit kasaba Suşa kuşatıldı

Ermenistan'ın Tovuz saldırısından sonra 27 Eylül'de başlatılan Dağlık Karabağ operasyonunda 23'üncü gün tamamlandı. 18 Ekim'de esir ve ceset değişimi için yapılan geçici ateşkesi, tıpkı Moskova görüşmelerinden sonra 10 Ekim gece yarısı başlayan ilk ateşkes gibi saatler içinde ihlal eden Ermenistan sahada ağır bedeller ödemeye devam ediyor. İşte cephede gelinen son durum ve yaşanan son gelişmeler;

13 KÖY DAHA KURTARILDI: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail'de 13 köyün daha işgalden kurtarıldığını "Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı köyleri kurtarıldı. Karabağ Azerbaycan'dır" mesajıyla dünyaya duyurdu.

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SUŞA, SÖZDE BAŞKENTE 14 KM UZAKLIKTA: Ateşkesi ihlal eden Ermenistan Ordusu kendisine karşılık verildiğinde ya silah ve mühimmatlarını bırakarak mevzilerden kaçıyor ya da sivil yerleşim yerlerine alçakça saldırıyor. Ermeni askerlerinin çekildiği bölgelere doğru ilerleyişini sürdüren Azerbaycan Ordusu, sözde Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye 14 km uzaklıktaki Suşa'yı kuşatma altına aldı. 5 bin nüfuslu dağ kasabası Suşa'nın işgalden kurtarılması stratejik önemi açısından Hankendi'nin de düşmesinin işareti olarak görülüyor. Hankendi'nin alınması da geri kalan bölgelerin dağlık ve ormanlık alanlar olduğu göz önünde bulundurulduğunda Dağlık Karabağ'da yerleşim yerlerinin tamamen işgalden kurtarılması demek.



7 BİN 500 KM'LİK HATTA KONTROL SAĞLANDI: Operasyonun 23'üncü gününe kadar, Azerbaycan Ordusu 18 bin km'lik Dağlık Karabağ coğrafyasının 7 bin 500 km'lik hattında kontrolü sağladı.

ERİVAN'LA BAĞLANTI KESİLECEK: Kuzeyde Kelbecer ve güneyde Zangilan bölgelerinde tam kontrol sağlandığında Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'la bağlantısı tamamen kesilmiş olacak. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki kuzeygüney bağlantısını sağlayan Laçin koridorunun işlevi de ortadan kaldırılmış olacak. Önceki gün Zangilan'daki tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikilmişti.

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BETON TAHKİMATLAR YERLE BİR: Azerbaycan Ordusu, 27 Eylül'den bu yana saldırı girişiminde bulunan 5 Ermenistan savaş uçağını düşürdü. Haydut devletin Dağlık Karabağ'da 30 yılda oluşturduğu beton tahkimatlar da SİHA'ların desteğiyle yerle bir edilmeye devam ediliyor.

CEPHEYE YOLLAYACAK ASKERLERİ KALMADI: Dağlık Karabağ'ın özgürleştirilmesi operasyonunda 6 bin askerini kaybeden Ermenistan Ordusu cepheye yollayacak asker bulamıyor. Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan kaçmak isteyenleri engellemek için yollara komuta merkezleri kurdu.

ALAY GERİ ÇEKİLDİ: Ermenistan 1'inci Motorlu Tüfek Alayı, tabur komutanının emriyle geri çekildi. 63'üncü tank taburunun kurmay başkanı çatışmalarda öldü. Ermenistan 5'inci Muhrip Alayı'nın komutan yardımcısı Binbaşı Hayk Stepanyan'ın aralarında olduğu birçok asker etkisiz hale getirildi.



ERMENİSTAN SUŞA'YA İŞGAL ANITI DİKMİŞTİ

Ermeniler 1992'deki işgalde 1400 metre rakımlı dağ kasabası Suşa'nın alınmasını önemli bir dönüm noktası olarak kabul etmiş, kasabayı ele geçiren Ermeni komutanın anısına Suşa'da sözde başkente giden yola hakim bir tepeye restore edilmiş T-72 tankı konulmuştu. Ermeniler Suşa'yı almalarının ardından Ermenistan'la kara bağlantısını güvence altına aldıkları kanısıyla büyük bir kutlama yapmış ve kısa zamanda sözde Dağlık Karabağ bölgesinin başkenti yaptıkları Hankendi'yi de ele geçirmişlerdi. Birkaç gün sonrada Ermeni güçleri Laçin bölgesini, Ermenistan'a bağlayan bir koridor açmıştı.



HAYDUT DEVLET CANLI YAYINDA FABRİKAYI VURDU

Dağlık Karabağ'da ilan edilen ateşkesi Ağdere ve Terter'deki sivil yerleşim yerlerine top ateşiyle saldırarak bozan Ermenistan Ordusu'nun işlediği savaş suçu dün canlı yayında TV kanallarına yansıdı. aHaber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu, Terter'e bağlı köylerde topçu ateşiyle hasar alan evleri canlı yayında gösterirken şiddetli bir patlama yaşandı. Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasının 7 top mermisiyle vurulduğu ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği anlar dakika dakika kameralara yansıdı. Ağcabedi'ye obüs ve top atışlarıyla saldıran Ermenistan 25 eve ciddi hasar verdi. Saldırılarda 1 sivil yaralandı.



ERMENİ MEVZİSİNDE PKK'NIN CANSIZ MANKEN TAKTİĞİ

Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, PKK taktiğine sarıldı. Ermeni güçleri hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirdi. Görüntüler akıllara Diyarbakır Sur'daki olaylarda kullanılan cansız manken görüntülerini getirdi.

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