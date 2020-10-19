Azerbaycan cephe hattından son dakika haberi... İşte Ermesnistan Azerbaycan çatışmalarında son durum! | Video

Sivilleri hedef alan Ermenistan dün yine ateşkesi ihlal etti.Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, ateşkesi ikinci kez ihlal eden Ermenistan’ın saldırılarına karşı, Ağdara - Ağdam ve Fizuli - Hadrut - Cebrayil istikametinde ve Araz Nehri boyunca operasyonların devam ettiği ifade edildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan 5’inci Muhrip Alayı savunma alanında aralarında tabur komutan yardımcısı Binbaşı Hayk Stepanyan’ın olduğu tabur askerlerinin imha edildiği ve kalan askeri personelin savaş mevzilerini terk ettiği ifade edildi. İşte Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son dakika haberleri ve cephe hattında son durum...