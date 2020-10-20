MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çarpıcı son dakika açıklamaları!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) grup toplantısı gerçekleşti. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kürsüde çok önemli son dakika açıklamalarında bulunduğu MHP grubunda ana gündem maddesi Ermenistan'ın insani ateşkesi dahi saldırı fırsatı olarak görmesi ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ başta olmak üzere işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi oldu. Çatışmaların ilk günlerinde "Ermenistan'ın ateşkes çağrısı tuzaktır. Saldırı için fırsat kollamaktadır" diyen Bahçeli önceki gün ihlal edilen ikinci ateşkesin de aynı şekilde alçakça kullanıldığını belirtti.

BAHÇELİ'DEN SON DAKİKA ÇIKIŞI: ERMENİSTAN'A GÜVENİLMEMELİ

MHP lideri Devlet Bahçeli Ermenistan'ın sivilleri uykusunda katleden bir terör devleti olduğunun altını çizen Bahçeli PKK destekli bu yapıya asla güvenilmemesi gerektiğini söyledi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından canlı yayın ve MHP grubundan son dakika gelişmeleri;

"Askıda ekmek çalışmalarına kara çalmaya çalışanlar insan onurunu kaybetmişlerdir. Mayaları lekeli, sicilleri bozuktur. Milletimizin ekmeğine bile göz koyacak kadar nankör, milli manevi hasletlere göz dikecek kadar namertsiniz. Bunlar her fırsatta ya ekonomiye, ya milletimize kötü derler. Korku pompalarlar. Ne milleti ne ekmeği tanırlar. Ama dedikodu tellallığında başı çekerler.

"DOĞAL GAZ REZERVİ MİLLETİMİZE MORAL OLMUŞTUR"

Sakarya sahasından gelen son dakika haberiyle öğrendiğimiz doğal gaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmıştır. Kalpleri vatan aşkıyla çarpan her insanımız elbette bununla müthiş bir moral bulmuştur. Bundan morali bozulanlar da hemen kendilerini ele vermişlerdir.

AKSİNİ İDDİA EDEN DOLANDIRICIDIR

Türkiye'de adalet, insan hakları, demokrasi askıda değildir. Aksini iddia eden siyasi dolandırıcıdır.

MİLLETİMİZİN ÇELİK İRADESİ İLE O SORUNUN MUHTEVASI DEĞİŞTİ

Biz ekmek diyoruz, bereket, beka, istiklal ve istikbal diyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye'ye Cumhur İttifakı ile ulaşacağımıza inanıyoruz. Uzun yıllar "Ne olacak bu memleketin hali" sorusu sohbetlerin gündemindedir. Bu sorunun mahiyet ve muhtevası milletimizin çelik ve çevik iradesi ile değişmiş, Artık gelinen noktada bu sorular "Ne olacak bu dünyanın sonu" noktasına gelmiştir. Türkiye artık dünyanın sorunlarını çözmeye çalışan büyük bir ülkedir.

TÜRKİYE YEDEK KULÜBESİNDEN ÇIKMIŞTIR

Türkiye Cumhur İttifakı'nın iradesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin muazzam işleyişi ile gelişmeleri yedek kulübesinden izleyen bir ülke olmaktan tamamen çıkmıştır.

KARABAĞ TÜRK YURDUDUR

Dağlık Karabağ coğrafyasında yazılan Türk Tarihidir. Dökülen Türk kanıdır. Verilen Türk canıdır. Karşıdaki güç de terör devleti Ermenistan'dır. Karabağ Türk yurdudur. Dağlık Karabağ'ın asıl sahibine geçmesinin zamanı gelip çatmıştır. Ermeni katiller geçmişleri alçak saldırılarına yenilerini eklemektedir.

HAİNLERİN TORUNLARI CİNAYET NÖBETİNDEDİR

Meclisimize ihanet edenlerin torunları bugün Karabağ'da cinayet nöbetindedir. Osmanlı Devletinin topraklarına hücum edip onun bir parçasını işgal eden Fransa da bunun destekçisidir. Silah ve mühimmat temin etmektedir. Yani Türk düşmanları Dağlık Karabağ'da faaldir.

KARABAĞ AZERBAYCAN'IN OLMADAN ATEŞKES OLMAZ

Ermenistan Terter'de mezarlığı bombalayacak kadar kana susamıştır. Dağlık Karabağ Azerbaycan'a geçmeden ateşkes ve diyalog tuzaktan ibarettir. Dağlık Karabağ'da kimin kiminle yürüdüğü, kimin zulümle ittifak yaptığı bellidir.

HAKLI OLAN, MAĞDUR OLAN, SUİKASTE UĞRAYAN ÜLKE AZERBAYCAN'DIR

Haklı olan ülke Azerbaycan'dır. Mağdur olan ülke Azerbaycan'dır. Suikaste uğrayan ülke Azerbaycan'dır. Haksızlık karşısında susmak elim bir hatadır.

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BAHÇELİ ÖNCEKİ HAFTA NE DEMİŞTİ?

Bahçeli geçtiğimiz hafta da aynı gündemle çıktığı grup toplantısında yaptığı son dakika açıklamalarında şu şekilde konuşmuştu; "Saldırgan olan Ermenistan'dır, masumları öldüren ülke Ermenistan'dır, işgalci olan Ermenistan'dır. Hak ve hukuk tanımayan ülke de Ermenistan'dır. Hal böyle iken neyin ateşkesi, neyin görüşmesi. Konu vatan konusudur, konu bağımsızlık konusudur. Ateşkes çağrıları tuzaktır"