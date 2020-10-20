SON DAKİKA... MHP Lideri Devlet Bahçeli "Karabağ Azerbaycan'ın olmadan ateşkes olmamalı" | Video
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MHP Meclis grubundan son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesi ve Ermenistan'ın sivillere yönelik alçak saldırıları Bahçeli'nin gündemindeydi. "Ermenistan'ın Ateşkes çağrısı tuzaktır" diyen Bahçeli "Karabağ'da dökülen Türk kanı, verilen Türk canıdır. Karabağ Türk'ün olmadan ateşkes olmayacaktır" şeklinde konuştu.