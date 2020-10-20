SON DAKİKA HABER: Bakan Fahrettin Koca 20 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu!

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 20 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 20 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

74 CAN KAYBI

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 116 bin 565 testten 1894 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 74 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 445'e yükseldi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 116 bin 565 testten 1894 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybederken, 1512 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126, toplam hasta sayısı 351 bin 413, toplam vefat sayısı 9 bin 445, toplam ağır hasta sayısı 1545, toplam iyileşen hasta sayısı 306 bin 939 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6, yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.1, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99.6 olarak belirlendi.



'TEDBİRLERE UYARAK BİRLİKTE MÜCADELEYE DESTEK VERİN'



Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 1894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1545'e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin" değerlendirmesinde bulundu.

20 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 116.565

HASTA SAYISI: 1894

VEFAT SAYISI: 74

İYİLEŞEN SAYISI: 1.512

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 116.249

HASTA SAYISI: 2.026

VEFAT SAYISI: 75

İYİLEŞEN SAYISI: 1.512

AĞIR HASTA SAYISINI AZALTMADAN MÜCADELEMİZİ BAŞARIYA ULAŞTIRMAMIZ GÜÇ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.