Video Haber Son dakika! 20 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı | Video

Son dakika! 20 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı | Video

Son dakika! 20 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı | Video
20.10.2020 | 20:36

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 116 bin 565 testten 1894 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 74 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 445'e yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 116 bin 565 testten 1894 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybederken, 1512 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126, toplam hasta sayısı 351 bin 413, toplam vefat sayısı 9 bin 445, toplam ağır hasta sayısı 1545, toplam iyileşen hasta sayısı 306 bin 939 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6, yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.1, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99.6 olarak belirlendi.

'TEDBİRLERE UYARAK BİRLİKTE MÜCADELEYE DESTEK VERİN'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 1894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1545'e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin" değerlendirmesinde bulundu.

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